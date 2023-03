Stadt Amstetten plant einen massiven Ausbau der Kindergartengruppen

Einige Eindrücke, wie der neue Kindergarten in Eggersdorf sich nach seiner Fertigstellung den Betrachtern präsentieren wird. Foto: Gobli architects & engineers

Die notwendigen Infrastrukturmaßnahmen der Stadt in Höhe von rund 17 Millionen Euro würden vom Land daher auch mit 50 Prozent der anfallenden Kosten gefördert. „Wir haben für unseren Masterplan und die neuen Gruppen bereits eine Genehmigung des Landes“, berichtet der Bürgermeister.

Derzeit gibt es in der Stadt 34 Kindergartengruppen, ab 2030 sollen es 49 sein, die Tagesbetreuung wird von zwei auf sechs Gruppen erweitert. „Wichtig ist mir, dabei zu betonen, dass es sich natürlich um ein Angebot handelt. Die Familien können selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder in den Kindergarten oder die Tagesbetreuung geben wollen.“

Begonnen wird der Ausbau mit dem Kindergarten Eggersdorf. Der ist ohnehin schon in die Jahre gekommen und diente zuletzt als Ausweichquartier. Derzeit ist noch eine Tagesbetreuungsgruppe dort untergebracht, die soll aber in neue Räume in der Siedlungsstraße übersiedeln. Das alte Gebäude wird geschliffen und noch heuer im Herbst soll mit dem Bau des neuen fünfgruppigen Kindergartens begonnen werden. „Wir haben einen Architektenwettbewerb gemacht, der sich wirklich ausgezahlt und ein sehr stimmiges Konzept erbracht hat“, sagt Haberhauer. Unter anderem werde es zum Beispiel vom Obergeschoß des Kindergartens eine Rutsche in den Freibereich geben. Den Zuschlag bekam übrigens das Architekturbüro Gobli, das ja auch das Stadtbad geplant hat.

Kindergarten wird zweigeschoßig ausgeführt

„Der Kindergarten wird zweigeschoßig ausgeführt, um den Bodenverbrauch möglichst gering zu halten. Geheizt wird er mit Fernwärme“, kündigt Vizebürgermeister Dominic Hörlezeder an. Am Dach wird natürlich eine Photovoltaik-Anlage installiert. Der Grünpolitiker steht ebenfalls voll hinter der geplanten Kindergartenoffensive. „Denn ich bin seit Kurzem selbst Vater und weiß daher, vor welche Probleme Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie gestellt werden. Wir wollen gute Rahmenbedingungen schaffen, damit sie möglichst einfach zu einer Kinderbetreuung kommen, wenn sie sie brauchen.“ Ein neues Konzept wird in Eggersdorf auch für die Anfahrt und die Parkplatzsituation entwickelt. Eine CityBus-Haltestelle ist ohnehin in der Nähe.

Nach dem Kindergarten in Eggersdorf wird die Stadt die Errichtung eines siebengruppigen Hauses in Hausmening in Angriff nehmen. Dafür wird auch schon ein neuer Standort gesucht. Im derzeitigen Kindergarten sind drei Gruppen untergebracht. „Wir werden 2024/25 einen Planerwettbewerb durchführen und wollen 2026 mit dem Bau starten“, berichtet Haberhauer.

Der Kindergarten in Neufurth wird bestehen bleiben, die Gruppe, die derzeit in Ulmerfeld untergebracht ist, soll nach Fertigstellung des neuen Hauses in Hausmening dorthin übersiedeln. Für Ulmerfeld sind dafür zwei Tagesbetreuungsgruppen geplant. „Wichtig ist es uns, wirklich in jedem Ortsteil den Eltern ein bestmögliches Angebot zu machen“, sagt Haberhauer.

Die dritte Ausbaustufe im Rahmen der Kindergartenoffensive wird daher auch Mauer betreffen. „Dort haben wir derzeit drei Gruppen und wollen weitere drei Gruppen und zwei Tagesbetreuungsgruppen dazubauen“, kündigt der Bürgermeister an. Die Fertigstellung dieses Projekts ist für 2027/28 anvisiert. Danach sollen noch in Amstetten selbst weitere vier Kindergartengruppen errichtet werden. Genauere Pläne gibt es dafür noch nicht.

Auch der Zeitplan der Kindergartenoffensive ist nicht gänzlich in Stein gemeißelt. „Natürlich hängt das auch vom Bedarf ab. Wenn die Betreuung von der Bevölkerung nicht so gut angenommen wird, wie wir es erwarten, dann kann es auch zu Verschiebungen kommen“, sagt Haberhauer.

Personal zu finden wird Herausforderung

14 neue Kindergartengruppen bedeuten für Land und Stadt natürlich auch einen massiven Mehraufwand an Personal. „Derzeit sind 110 Personen im Kindergartenbereich tätig, davon sind 40 Elementarpädagoginnen, die vom Land angestellt sind“, berichtet Bildungsstadträtin Doris Koch.

Alle anderen – von den Betreuungspersonen über das Küchenpersonal bis hin zu den Reinigungskräften –stehen im Sold der Stadt. „Aufgrund der geplanten Kindergartenoffensive werden wir insgesamt 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr benötigen“, nennt Koch einen enormen Personalbedarf. Es wird für das Land eine große Herausforderung werden, die notwendigen Elementarpädagoginnen zu stellen, aber auch für die Stadt, das übrige Personal zu finden. „Auf jeden Fall wird sich da Frauen und Müttern die Möglichkeit bieten, inTeilzeit einzusteigen“, sagt die ÖVP-Politikerin. Mit der Akquirierung der benötigten Arbeitskräfte sei auch schon begonnen worden. „Wir wollen und werden mit den geplanten Investitionen ein Umfeld bieten, in dem sich die Kinder und die Mitarbeiterinnen bestimmt wohlfühlen“, sagt Koch.

