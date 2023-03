Betrug Angebliche Notlage der Tochter kostete Amstettner 2.820 Euro

Lesezeit: 2 Min RA Red. Amstetten

Mit gefälschten Nachrichten vom Sohn oder der Tochter versuchen Betrüger Eltern Geld herauszulocken. Die Polizei warnt eindringlich vor Überweisungen auf ausländische Konten. Foto: LKA Niederösterreich

E in 62-Jähriger fiel in der Vorwoche Betrügern zum Opfer, die per SMS vortäuschten, seine Tochter zu sein und sich in einer Notlage zu befinden.