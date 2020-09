„Guten Abend, wir möchten Sie darauf hinweisen, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde. Aus einer Liste haben wir erfahren, dass Sie als Nächster an der Reihe sind.“ Solche oder ähnliche Sätze bekamen in den vergangenen Wochen mindestens vier Personen in Amstetten, Ulmerfeld und St. Valentin am Telefon zu hören.

Sogar Nummer der Polizei am Display zu sehen

Die Anrufer gaben sich als Polizisten aus, die angeblich vor Einbrüchen in der Nachbarschaft warnen wollten. Abgesehen haben es die Ganoven vor allem auf ältere Menschen. „Sie nehmen offenbar das Telefonverzeichnis her und suchen nach Vornamen, die nicht mehr so geläufig sind“, berichten Amstettner Kriminalisten. Im Laufe des Telefongesprächs bieten die Täter dann an, die Wertgegenstände abzuholen und für die Zeit der möglichen Einbrüche einstweilen sicher auf der Polizeistation zu verwahren.

Die Masche ist allerdings so dreist, dass im Bezirk bisher zum Glück noch keines der vermeintlichen Opfer darauf hereingefallen ist.

Ungeschickt gehen die Täter allerdings nicht vor: Sie rufen auch mit gefälschten Telefonnummern an, sodass die Opfer tatsächlich die Nummer der Polizei (059133) auf ihrem Display sehen.

„Wir vermuten, dass es die selben Banden sind, die bisher mit dem Neffentrick versuchten, älteren Menschen Geld herauszulocken. Wir können nur raten, auf keinen Fall auf solche Angebote einzugehen und im Zweifelsfall selbst auf der Inspektion anzurufen“, sagen die Kriminalisten. Die Polizei rufe sicher nicht bei Bürgern an, um sich nach deren Vermögensverhältnissen zu erkunden.