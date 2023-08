Sebastian Mayr ist neuer Amstettner Tennis-Stadtmeister

Bei den Stadtmeisterschaften waren nur Spieler aus den Vereinen TC Ulmerfeld/Hausmening, UTC Amstetten, ASK Amstetten, TC Südhang, TC Greinsfurth, BSG Union Mauer und UTC Mauer zugelassen. Ein Damenbewerb fand nicht statt, da sich nur eine Spielerin angemeldet hatte. Gabriel Köhsler, der Amstettner Stadtmeister von 2022, musste gleich in der ersten Partie gegen seinen Vereinskollegen Michael Winkler die Segel streichen (1:6, 6:3, 3:6). Witterungsbedingt fanden die Bewerbe am zweiten und dritten Tag in der Tennishalle Hausmening statt. Die „Triple-Träume“ (Bäcker- und Konditormeister und Stadtmeister) von Florian Riesenhuber waren im Halbfinale gegen Sebastian Mayr von der BSG Union Mauer (2:6, 2:6) ausgeträumt. Das zweite Halbfinale entschied Michael Winkler gegen Hannes Lesiak (6:1, 3:6, 6:1) für sich. Den Stadtmeistertitel sicherte sich souverän Sebastian Mayr, der mit dem verletzungsbedingt gehandicapten Michael Winkler im Finale keine Probleme hatte. Der dritte Platz ging in einem hart umkämpften Spiel mit 6:7, 7:6, 7:6 nach rund drei Stunden und 20 Minuten gegen Hannes Lesiak an Florian Riesenhuber. Felix Mitterer vom UTC Amstetten gewann den ITN >5,5-Bewerb ungeschlagen vor Thomas Lettner (TC Greinsfurth), der sich in zwei hart umkämpften Dreisatz-Partien den zweiten Platz sicherte. Bei den Kindern U11 gewann Moritz Lampl vor Tobias Gstettner. In der Jugend U12 siegte Luca Hager vor Emilian Gritsch. In der Jugend U14 holte sich Mia Kunzelmann vor Simon Linhart den Sieg, in der Jugend U16 Rafael Scheidl vor Simon Linhart. „Es war wieder ein tolles Turnier mit hart umkämpften Spielen. Auch die Kinder und Jugendlichen haben sich sehenswerte Matches geliefert. Ich hoffe aber, dass sich bei den Stadtmeisterschaften nächstes Jahr mehr Teilnehmer anmelden werden“, sagte Franz Naderer, Obmann des TC Ulmerfeld/Hausmening.

Felix Mitterer (r.) vom UTC Amstetten gewann den ITN >5,5-Bewerb ungeschlagen vor Thomas Lettner. Foto: TC Hausmening