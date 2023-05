Amstetten sucht Gastronom für Restaurant bei neuem Frei- und Hallenbad

Der Bau des neuen Frei- und Hallenbads schreitet zügig voran. „Nächste Woche kommen die großen Träger im Hallenbad, das Dach wird dann im Sommer geliefert. Wir sind voll im Zeitplan“, sagt Bürgermeister Christian Haberhauer. Im Sommer 2024 soll das neue Bad eröffnen – und zugleich natürlich auch das Restaurant, das ja in einem eigenen Gebäude unmittelbar neben dem Hallenbad angesiedelt ist. Es wird sowohl von den Besuchern im Freizeitpark als auch von jenen im Frei- und Hallenbadgelände genutzt werden können – und natürlich von externen Gästen.

„Ich habe das gastronomische Konzept persönlich aufgrund meiner touristischen Vorerfahrung entwickelt. Es wird dem künftigen Gastronomen einen guten Umsatz ermöglichen. Im Hallen- und Freibad haben etwa 1.600 Personen Platz, im frei zugänglichen Freizeit-, Spiel und Motorikbereich mit Beachvolleyballplätzen und Funcourt nochmals dieselbe Anzahl. An dieses Areal ist zudem der Ybbsuferweg angeschlossen und das Restaurant daher auch für Radfahrer und Spaziergänger, die dort vorbeikommen, leicht erreichbar. Wir haben also alles für einen erfolgreichen Betrieb des Restaurants vorbereitet“, sagt Haberhauer. Die Investitionen für einen künftigen Betreiber halten sich in engen Grenzen, denn die Stadt richtet das Restaurant fix und fertig ein, samt Küche und Lagerräumen. Auch eine Betriebsgenehmigung wird es natürlich schon geben.

„Wir suchen nun einen Betreiber, der das Restaurant ganzjährig geöffnet hält, von Mai bis September auch jeden Tag den Kiosk im Freibereich und übers Jahr natürlich jenen im Hallenbad – wobei da zu Zeiten, in denen weniger Badegäste kommen, auch eine Versorgung mittels Automaten möglich sein wird“, erklärt der Stadtchef.

Sechs Personen aus der Region haben schon ihr Interesse bekundet. Wer sich ernsthaft bewerben will, muss in einer ersten Phase natürlich seinen Befähigungsnachweis samt Gewerbeschein vorlegen. Abgabefrist ist der 26. Juni, 12 Uhr (https://evergabe.ankoe.at/Account/Login?ReturnUrl=%2F118430%2F153501). Aus allen Bewerberinnen und Bewerbern werden dann drei bis vier ausgewählt, die in der zweiten Phase ein Konzept für den Betrieb des Restaurants und der Kioske erarbeiten und einem Gremium, bestehend aus Vertretern der politischen Parteien und natürlich dem AVB-Geschäftsführer, vorlegen sollen.

„Wir schaffen optimale Voraussetzungen. Diese zu nutzen obliegt der Kreativität des künftigen Gastronomen. Die Aktivitäten können dabei von Summer Events über Hochzeiten, Geburtstagsfeiern bis hin zu Brunch, Mittagessen und Abendessen gehen. Unser Ziel ist es, mit der Gastronomie die höchste Qualität und das beste Angebot für die Amstettnerinnen und Amstettner zu bieten. Es geht uns da als Stadt nicht um Gewinn, sondern um ein leistbares Angebot für die Badegäste. Natürlich wollen wir aber durch die Pacht in den nächsten 20 bis 25 Jahren unsere Investitionen in die Einrichtung des Restaurants refundiert bekommen. Geplant ist derzeit eine Mindestpacht (etwa 7.000 Euro monatlich) zuzüglich einer Umsatzpacht.

Details zum Restaurant und den Kiosken

Das Restaurant (Bar/Café) wird knapp 200 Quadratmeter groß sein und im Gastraum rund 100 Sitzplätze bieten. Auf der Terrasse werden weitere 200 Sitzplätze zur Verfügung stehen.

Das Hallenbadbuffet im 1. Obergeschoß des Bades wird rund 100 Quadratmeter groß sein und etwa 50 Sitzplätze bieten. Es wird dort eine Kleinküche zur Zubereitung von Snacks geben. Bei großem Besucherandrang im Hallenbad wird Personal vor Ort sein, ansonsten werden den Gästen Getränke und Snacks in Automaten angeboten. Ein unterirdischer Versorgungsgang zwischen Restaurant und Buffet vereinfacht für den Pächter die Betreuung.

Der Kiosk im Freibad mit Kleinküche und Ausschank wird etwa 18 Quadratmeter groß sein. Auf der Terrasse werden 50 Sitzplätze zur Verfügung stehen.

Im Gebäude, in dem das Restaurant untergebracht ist, werden auch drei Vereine ein neues Zuhause bekommen: die Sportschützen, die Segelflieger und die Schifahrer des ESV Amstetten. Die Kosten für das Gastronomie- und Vereinsgebäude belaufen sich auf rund 4,5 Millionen Euro. Insgesamt investiert die Gemeinde in das neue Frei- und Hallenbad samt Freizeitpark etwa 30 Millionen Euro.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.