Feen, Prinzen, Prinzessinnen und Fabelwesen, das alles fanden die zahlreichen Besucher des sechsten Maturaballes des Aufbaulehrganges Wirtschaft der Franziskanerinnen - erstmals in der Amstettner Pölz Halle - der ganz unter dem Motto „Welcome to our Disneywonderland - wo Träume wahr werden“ stand. Bestens organisiert wurde die Ballnacht vom Ballkomittee unter Ballobmann Rudolf Koglbauer.

Die musikalische Begleitung erfolgte durch die Band „Dabasgo“. Danach sorgte DJ RobP für eine tolle Stimmung.