59-jähriger Wanderer stürzte in zwei Meter tiefen Spalt .

Bei einer Wanderung auf das 2.388 Meter hohe Warscheneck im Toten Gebirge im Bezirk Kirchdorf an der Krems in Oberösterreich wurde gestern, Samstag, ein 59-Jähriger aus dem Bezirk Amstetten schwer verletzt. Der Wanderer war beim Abstieg auf einem Altschneefeld ausgerutscht und in einen zwei Meter tiefen Spalt zwischen Schnee und Fels gestürzt.