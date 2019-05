81-Jähriger unter Traktor geraten und schwer verletzt .

Ein 81-Jähriger ist am Mittwochnachmittag in seinem Heimatbezirk Amstetten unter einen Traktor geraten. Der Pensionist wurde bei dem Unfall in Ernsthofen schwer verletzt und musste nach Feuerwehrangaben mittels Hebekissen befreit werden.