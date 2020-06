Vorgemerkte Arbeitslose (im Vorjahresvergleich)

- Frauen: 1.567 (plus 88,5 %)

- Männer: 1.621 (plus 93,9 %

- Gesamt: 3.188 (plus 91,1 %)

- unter 25 Jahre: 433

(plus 144,6 %)

- 25 bis unter 50 Jahre: 1.757 (plus 112,2 Prozent)

- über 50 Jahre: 998

(plus 50,5 %)

- Ausländer: 831 (plus 114,7 %)

- Arbeitslose mit gesundheitlichen Vermittlungseinschränkungen: 880 (plus 44 %).

- Personen in Schulungen des AMS: 395 (minus 23 %)

- offene Stellen (sofort verfügbar): 878 (minus 21,8 %)

- offene Lehrstellen (sofort verfügbar): 96 (minus 9,4 %)

Lehrstellensuchende: 44 (plus 33 Prozent)