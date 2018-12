Die Arbeitsmarktbilanz 2018 kann sich sehen lassen. „Die Arbeitslosenquote im Bezirk Amstetten von 4,3 Prozent im Jahresschnitt ist die niedrigste seit 2008. Im Vorjahr waren es 5,1 Prozent“, berichtet Harald Vetter, Geschäftsstellenleiter des AMS Amstetten. Sie liegt damit auch deutlich unter der prognostizierten Marke für NÖ von 7,8 Prozent. Am niederösterreichischen Arbeitsmarkt herrschte eine rege Nachfrage nach Personal, die für einen deutlichen Rückbau der Arbeitslosigkeit und einen neuerlichen Beschäftigtenrekord sorgten.

Vor zehn Jahren gab es ähnlich gute Werte

„Mit einem Minus von 15 Prozent bei den vorgemerkten Arbeitslosen gelang dem AMS Amstetten im heurigen Jahr ein starker Rückbau der Arbeitslosigkeit“, so Vetter. Beim durchschnittlichen Bestand an vorgemerkten Arbeitslosen pro Monat wurde heuer erstmals wieder seit dem Jahr 2008 die 2.000-Marke unterschritten. Gleichzeitig werden heuer voraussichtlich mehr als 4.200 Personen beim AMS Amstetten ihre Jobsuche mit einer Arbeitsaufnahme beenden.

| NOEN

Der Rückgang der Arbeitslosigkeit betrifft alle Bereiche, wenn auch unterschiedlich stark. Bei der Jugendarbeitslosigkeit gibt es ein Minus von 18 Prozent.

„Im zweiten Jahr in Folge ist es gelungen, die Arbeitslosigkeit bei jungen Menschen im Monatsschnitt wieder deutlich zu senken“, analysiert Harald Vetter. War Anfang der 2000er-Jahre noch jeder vierte Arbeitslose unter 25 Jahre, so traf dies heuer nur auf jeden achten Arbeitslosen zu.

Bei den Langzeitarbeitslosen fiel der Rückgang mit einem Minus von 24,9 Prozent noch deutlicher aus. Es zeigt sich, dass auch Personen, die bereits ein Jahr oder länger vom AMS betreut werden, von der günstigen Entwicklung profitieren konnten. Dem AMS gelang dies im NÖ-Vergleich überdurchschnittlich gut. Landesweit ging die Langzeitarbeitslosigkeit um 15,2 Prozent zurück.

Dass mehr als jeder dritte Arbeitslose in Niederösterreich über 50 Jahre alt ist, trifft auch für den Bezirk Amstetten zu. „Die Zahl der jahresdurchschnittlich arbeitslosen Personen der Generation 50 plus ist im Vergleich zum Vorjahr um 11,5 Prozent zurückgegangen. Durchschnittlich waren es 695 Personen im Monatsschnitt. Mehr als 35 Prozent aller Arbeitslosen sind 50 Jahre oder älter“, klärt Vetter auf. Ebenso standen bei 32 Prozent der Kunden des AMS Amstetten gesundheitliche Probleme einer raschen Jobvermittlung im Wege.

Ausblick: Weiterer Rückgang prognostiziert

Die Wirtschaftsforscher rechnen 2019 mit weniger Wachstum als 2017 und 2018.

Aber ein BIP-Wachstum von prognostizierten zwei Prozent wird weiterhin dafür sorgen, dass die Arbeitslosigkeit zurückgeht. „Die Arbeitslosigkeit im Bezirk wird nächstes Jahr weiter abnehmen und die Beschäftigtenzahlen werden steigen. Beides allerdings nicht mehr so deutlich wie 2018“, so die Prognose des Amstettner AMS Leiters, Harald Vetter. Man wolle auch 2019 die günstige Entwicklung nutzen, um langzeitarbeitslose Personen in den Jobmarkt zu integrieren und Jugendliche mit Hilfe der NÖ Ausbildungsgarantie auf den Berufseinstieg vorzubereiten.