In Wallsee-Sindelburg kann man wieder auf Reisen gehen. Und zwar auf eine Reise in die Zeit der Antike. Das ist bei Besuchen in der Römerwelt (täglich von 7 bis 21 Uhr) und im Römermuseum (jeden Mittwoch von Mai bis September von 18 bis 19 Uhr und gegen Voranmeldung ganzjährig) möglich.

„Wir freuen uns, dass wir wieder aufsperren können“, betonten Bürgermeister Johann Bachinger und Museumsvereinsobmann Johann Wahl in der Vorwoche. Jeder sei willkommen, Einzelpersonen und Gruppen. Wie Johann Wahl ergänzt, hofft man darauf, dass in den kommenden Wochen noch weitere Lockerungen folgen und sich so die erlaubte Besucheranzahl weiter erhöht. Aktuelle Bestimmungen dürften eine Gruppenanzahl von zehn Personen ermöglichen.

Führer Freuen sich, dass die Römerwelt wieder geöffnet hat (von links): Bürgermeister Johann Bachinger, Museumsvereinsobmann Johann Wahl und Vizebürgermeister Christian Marschalek.

„Ich habe am vergangenen Samstag, 29. Mai, aufgesperrt und einige Besucher warteten schon vor der Tür“, sagt die Geschäftsführerin des Mostbirnhauses in Ardagger, Michaela Schmutz. Sie betonte, dass das Tagesgeschäft in der Spezerei zufriedenstellend läuft. Aber die großen Gruppen und Bustouristen gehen dem beliebten Ausflugsziel doch ab.

In der Erlebniswelt war ein starker Besucherandrang, der es sehr schwierig machte, die erlaubte Besucheranzahl zu managen. Die selben Worte bekam man auch in der Mostelleria von Josef und Doris Farthofer in Öhling zu hören. Allerdings sind derzeit keine Buchungen von Gruppenreisen zu verzeichnen. Einzelne Besucher kommen einkaufen, das Onlinegeschäft läuft zufriedenstellend.