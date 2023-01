AVB-Geschäftsführer Heigl: „Dürfen nicht nur Kommerz anbieten!“

Die Zeiten sind aufgrund der Teuerung auch für die Kulturschaffenden und Kulturveranstalter schwierig, die Besucherzahlen gehen zurück. „Corona, Krieg, Energie- und Klimakrise und die starken Teuerungen: Eine solch multiple Krisensituation haben wir nach 1945 noch nicht erlebt. Viele Menschen sehen Kunst und Kultur als Luxusgut an und beginnen da einzusparen. Sie überlegen genau, was sie sehen und hören wollen“, sagt Christoph Heigl, Geschäftsführer der Amstettner Veranstaltungsbetriebe Ges.m.b.H .

Sehr hoch im Kurs stünden beim Publikum derzeit die populären Kabarettisten. Auch Vorstellungen und Konzerte, die gute Laune versprechen, seien häufig ausgebucht. „Schwierig wird es, weniger bekannte und junge Künstlerinnen und Künstler zu vermitteln“, sagt Heigl. Für Kulturveranstalter sei es wichtig, einen attraktiven Genremix zu bieten und die Ticketpreise moderat zu halten. „Nur bei besonderen Konzertereignissen, das ist auffallend, spielt ein hoher Kartenpreis keine Rolle. Die sind trotzdem schnell ausgebucht. So ein Erlebnis lassen sich die Leute einiges kosten.“

Ella, Ella steht heuer beim Haager Theatersommer auf dem Programm. Geschäftsführer Gerhard Stubauer will den Besuchern Theater- und Urlaubsfeeling bieten. Foto: Theatersommer

Beim Haager Theatersommer sieht man der diesjährigen Produktion optimistisch entgegen. „Das Weihnachtsgeschäft hat sich besser gezeigt als im Vorjahr. Ich glaube, die Lust auf Kultur ist wieder deutlich gestiegen. Die Leute wollen sich gut unterhalten und ein wenig von den Problemen des Alltags ablenken lassen“, sagt Geschäftsführer Gerhard Stubauer. All das garantiere das Stück „Ella, Ella – eine griechische Komödie nach Lysistrata von Aristophanes. Im Rahmenprogramm biete man einen bunten Mix aus Musik und Kabarett an mit Künstlern und Schülerinnen und Schülern aus der Region. „Wir wollen aus dem Haager Hauptplatz dieses Jahr einen Ort mit Urlaubsfeeling machen. Die Leute brauchen also gar nicht fortzufahren, um ein paar Stunden an einem griechischen Strand zu verbringen“, sagt Stubauer.

Der Intendant der Blindenmarkter Herbsttage , Michael Garschall, betont, dass „uns unser Publikum auch in den schwierigsten Zeiten immer treu geblieben ist. Die Herbsttage Blindenmarkt sind für viele in der Region ein kultureller Höhepunkt, der seit über 30 Jahren einfach dazugehört. Diesen will man sich auch weiterhin leisten und gönnen.“ Mit den Initiativen „Konzert für alle“ und „Helfen mit Kunst“ unterstützen die Herbsttage auch jene, die sich in diesen schwierigen Zeiten keine Karten leisten könnten. „Die Türen der Herbsttage“ müssen immer weit offen sein und das für alle“, betont Garschall.

Für Peter Hofmayr vom Kulturverein 361° in Aschbach hat sich das Konsumverhalten des Publikums durch Corona, Ukrainekrieg und Teuerung in den letzen zwei Jahren stark verändert. In der Kulturszene höre man öfter, dass „zwei Drittel das neue Ausverkauft“ sei. „Wir, als Gesellschaft, wurden in den vergangenen drei Jahren getrennt und dabei fehlte mir oft ein leidenschaftliches Bekenntnis zur Kultur seitens der Politik, denn Kultur kann uns als Menschheit wieder ein Stück weit zusammenbringen. Davon bin ich zutiefst überzeugt“, betont Hofmayr. Auffallend sei, dass sogenannte Big Acts nach wie vor sehr gefragt seien, Veranstaltungen mit weniger bekannten Künstlerinnen und Künstlern allerdings schwierig zu verkaufen. Durch diese Entwicklung laufe die heimische Kunst- und Kulturszene Gefahr, ihre Diversität zu verlieren. „Es ist daher auch unsere Aufgabe als Kulturveranstalter, jedes künstlerische Nischenprodukt entsprechend in Szene zu setzen und immer wieder zu betonen, wie unglaublich befruchtend es sein kann, sich auf Neues und Unbekanntes einzulassen. Wir dürfen nicht den Fehler begehen, nur noch kommerziell erfolgreiche Kunst anzubieten.“

Georg Clam von der Burg Clam berichtet, dass das Vorjahr sehr erfolgreich war, und führt das darauf zurück, dass die Leute nach der Pandemie nach Freiluftkonzerten hungerten. „Wir liegen mit unseren Top-Acts da natürlich perfekt im Trend und hoffen auch für die neue Saison auf diesen Effekt.“

