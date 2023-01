Bauernbund: „Wir decken den Tisch!“

Mario Wührer, Andreas Pum, Anton Kasser, Magdalena Reitner und Thomas Brandstetter (von links) präsentierten beim Sepplbauer in Pittersberg ihr Programm für die Landtagswahl und stießen auf einen erfolgreichen Wahlkampf an. Am Bild mit Jürgen und Bernhard Datzberger.

Foto: Knapp