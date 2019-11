Gleich zwei Unfälle hintereinander verursachte ein 50-jähriger Mann am Donnerstag in Amstetten. Polizisten wurden auf ihn aufmerksam, weil sein Wagen am Radweg in der Wörthstraße in Amstetten abgestellt war. Er gab an, einen leichten Auffahrunfall verursacht zu haben.

Während die Polizei sich mit der Geschädigten unterhielt, fuhr der Mann plötzlich davon. Er kam aber nur bis in die Klosterstraße, wo er erneut einen Unfall verursachte. Da der Lenker sehr unkonzentriert wirkte, wurde er dem Amtsarzt vorgeführt, der eine Beeinträchtigung Medikamente, eventuell auch Suchtgift, feststellte. Im Pkw wurde ein weißes Pulver gefunden.

Bei einer freiwilligen Nachschau in der Wohnung des Mannes entdeckte die Polizei 22 Waffen. Gegen ihn wurde daher auch ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.