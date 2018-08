Der einschlägig Vorbestrafte soll seit 2016 zumindest fünf Frauen und einen Mann aus dem Bezirk Amstetten zu "Investments" überredet und zur Übergabe von insgesamt 100.000 Euro verleitet haben, berichtete die Polizei Niederösterreich.

Der Aussendung zufolge gab sich der Mann aus Wien-Meidling gegenüber den Opfern fälschlich als Gynäkologe, Diplomat oder Investmentbanker aus. Er habe versprochen, Gelder in Immobilien sowie in Plantagenprojekten in Ägypten anzulegen. Eine 44-Jährige habe ihm 70.000 Euro zur "Veranlagung" anvertraut.

Die Festnahme über Anordnung der Staatsanwaltschaft erfolgte am Dienstag zusammen mit einer Hausdurchsuchung in Wien. Der Verdächtige sei nicht geständig, er verweigere die Aussage. Hinweise zu möglichen weiteren Geschädigten werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich, Ermittlungsbereich Betrug, Tel. 059133-30-3308, erbeten.