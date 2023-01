Bilanz am Arbeitsmarkt fällt positiv aus

Werbung

AMS-Geschäftsstellenleiter Harald Vetter analysiert den Arbeitsmarkt. Foto: ABC Fotostudio

„Trotz der größer werdenden Herausforderungen fällt die Bilanz 2022 für den heimischen Arbeitsmarkt positiv aus. Bei einer Reduktion der Arbeitslosigkeit im Gesamtjahr um knapp 21 Prozent, die mit einer weiteren Zunahme der Beschäftigtenzahl einhergeht, sank die durchschnittliche Arbeitslosenquote für den Bezirk 2022 auf 3,6 Prozent, dem niedrigsten Wert seit 14 Jahren“, erklärt AMS-Geschäftsstellenleiter Harald Vetter.

Durchschnittlich waren 1.620 Personen, davon 728 Frauen, pro Monat arbeitslos gemeldet. Um 21,4 Prozent weniger als im Jahresdurchschnitt 2021. Gegenüber dem Vorkrisenniveau aus dem Jahr 2019 ging die Arbeitslosigkeit ebenfalls um 17,5 Prozent zurück. Die Arbeitslosigkeit von Frauen sank dabei deutlich stärker als die der Männer. Besonders profitiert die Generation 50 plus von der Entwicklung. Mit 604 Personen waren 2022 jahresdurchschnittlich um 23 Prozent weniger Personen dieser Altersgruppe arbeitslos gemeldet. In der Gruppe der Jugendlichen bis 25 Jahre betrug die Reduktion zehn Prozent. Die Arbeitslosenquote reduzierte sich gegenüber 2021 um 0,9 Prozentpunkte auf 3,6 Prozent, das ist der niedrigste Wert seit dem Jahr 2008. Erfreulich: Die Langzeitarbeitslosigkeit konnte im Bezirk fast halbiert werden.

Starke Nachfrage nach Arbeitskräften

„Aufgrund der guten Rahmenbedingungen war das Jahr 2022 von einer überaus starken Nachfrage der heimischen Wirtschaft nach Arbeitskräften geprägt. So wurden dem AMS Amstetten im Gesamtjahr 6.800 offene Stellen und Lehrstellen gemeldet. Um alle Personen in die Vermittlung miteinzubeziehen, bietet das AMS mit dem Land und den Sozialpartnern personalsuchenden Unternehmen attraktive Förderangebote. Denn etwa jeder dritte Jobsuchende beim AMS Amstetten hat gesundheitliche Einschränkungen, beziehungsweise gehören fast 40 Prozent der Generation 50 plus an“, führt Harald Vetter aus.

4.368 freie Stellen konnten heuer mit einer passenden Arbeitskraft besetzt werden. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies ein Plus von fünf Prozent.

Prognose: Trendumkehr wird erwartet

„Der Arbeitsmarkt im Bezirk befindet sich nach wie vor in guter Verfassung. Bislang haben sich die weltweiten Wachstumshemmnisse kaum am Arbeitsmarkt niedergeschlagen. Wir gehen davon aus, dass sich dies in den kommenden Monaten ändern wird und eine Trendumkehr einsetzt“, sagt Vetter. Sinkende Auslandsnachfrage und hohe Energiepreise würden österreichweit das Wachstum dämpfen. Betroffen seien Bauwirtschaft, Industrie und Dienstleistungssektor. „2023 sind folglich keine nennenswerten Wachstumsimpul-se zu erwarten. Wir erwarten daher wieder einen moderaten Anstieg der Arbeitslosigkeit, auch im Bezirk Amstetten“, blickt Harald Vetter voraus.

Für das Jahr 2023 stehen beim AMS drei arbeitsmarkt-politische Ziele im Vordergrund: Erstens: Arbeitslosigkeit so kurz wie möglich halten durch konsequente Vermittlung und Betreuung ab dem ersten Tag der Arbeitslosigkeit. Zweitens: den Fokus auf die Verhinderung von Langzeitarbeitslosigkeit legen. Drittens: Gezielte Ausbildungsangebote als Beitrag zur Fachkräftesicherung in der Region.

