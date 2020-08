„Das erste Mal habe ich im November 1992 Blut gespendet – als Schüler mit 18 Jahren. Alle gesunden Frauen und Männer ab 18 Jahren können im Abstand von mindestens acht Wochen Blut spenden, Männer bis zu sechs Mal jährlich. Das ist jedes Jahr mein Ziel, aus Termingründen aber nicht immer so leicht möglich. Im Jahr 2012 habe ich das Ziel erreicht“, schildert Reinhard Aigner (46).

privat Thomas Steinkellner brachte es auf 118 Blutspenden.

Mit der Zeit sei beim Amstettner dann auch ein „sportlicher“ Gedanke dazu gekommen. Mit Stand Juli 2020 spendete er bereits 89 Mal Blut. „Für meine Blutspenden wurde ich schon mehrfach geehrt. Motivator und Begleiter bei vielen Spenden war unter anderem ein Verwandter, der es auf 127 Blutspenden geschafft hat – und auch mein Sohn war bereits zwei Mal Blut spenden“, erzählt Aigner weiter.

Er beteiligt sich regelmäßig an der Aktion, da man mit relativ wenig Zeitaufwand Menschen helfen kann, die nach einem Notfall oder bei einer Operation im Landesklinikum auf Blutkonserven angewiesen sind. Als freiwilliger Notfall- und Rettungssanitäter beim Roten Kreuz Amstetten sieht Aigner selbst oft, wie schnell es gehen kann, und man später Blutkonserven benötigt. „Nach einem kleinen Stich in die Armvene dauert die Blutspende nur wenige Minuten. In einem Labor wird das Blut genau untersucht, bevor sie an Patienten verabreicht wird. Man hat also regelmäßig die Gewissheit, dass mit dem eigenen Blut alles in Ordnung ist“, berichtet er von einem weiteren Vorteil des regelmäßigen Blutspendens.

Erfreulich sei, dass man später mittels SMS erfährt, wo die gespendete Blutkonserve verabreicht wurde. „Ich kann es wirklich weiter empfehlen, Blut zu spenden“, ist Reinhard Aigner sicher.

Sechs Mal jährlich seit dem Alter von 25 Jahren

Ebenfalls ein fleißiger Spender ist Thomas Steinkellner (42). Er brachte es bereits auf 118 Blutspenden. „Wenn es sich ausgeht, dann gehe ich sechs Mal im Jahr. Je nachdem, wo es die Termine gibt, rund um den Raum Amstetten“, verrät er. Begonnen hat er damit beim Bundesheer. Ab dem Alter von 25, 26 Jahren habe er versucht, das Terminmaxium auszuschöpfen. „Meine Frau spendet bereits ebenfalls regelmäßig und auch meine 19-jährige Schwester konnte ich animieren, mitzumachen“, führt Steinkellner weiter aus. Er spende entweder bei der Blutbank St. Pölten oder bei der Blutbank Wien. Je nachdem, welcher Termin gerade am besten passt. Zuletzt war er auch bei der Feuerwehr Ardagger spenden.

„Es waren wieder an die 70 Personen dabei“

Dort organisiert Josef Weber für die Freiwillige Feuerwehr Stift Ardagger die alljährliche Blutspendeaktion. „Normalerweise findet die Aktion immer am dritten Sonntag im Juli im Feuerwehrhaus statt, heuer haben wir sie aber aus Platzgründen wegen Corona in die Sporthalle der Neuen Mittelschule verlegt“, betont Weber. Zumindest in Ardagger gab es trotz Pandemie keinen nennenswerten Rückgang bei den Spendern. „Es waren wieder an die 70 Personen dabei. Ungefähr so viele, wie auch in den vergangenen Jahren“, berichtet Weber. Um für mehr Sicherheit zu sorgen, gab es auch einen Fragebogen, die Abstandsregeln mussten eingehalten werden und auch die Temperatur bei den Spendern wurde gemessen. „Ursprünglich haben wir überlegt, ob wir absagen sollen, aber die Blutbank hat betont, dass sie die Spenden brauchen. Daher haben wir die Aktion durchgeführt“, sagt Weber weiters.