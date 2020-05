Grund für die Zahlenspiele dürfte in erster Linie eine falsche Zuordnung des Wohnortes von Erkrankten sein, die im Nachhinein korrigiert wurde.

Offizielle Zahlen wie viele Personen derzeit noch am Virus leiden gibt es von der Behörde zwar nicht: Es dürften aber inzwischen fast alle Gemeinden im Bezirk wieder coronafrei sein. Jeweils ein Kranker wurde zuletzt noch aus Amstetten und aus Waidhofen an der Ybbs gemeldet. In der Statutarstadt wurden seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 25 Fälle verzeichnet.