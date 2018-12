Mit Sonntag, 9. Dezember, ist der neue Fahrplan für Bus und Bahn in Kraft getreten. Auch für den Bezirk Amstetten gibt es einige Änderungen.

So gibt es nun morgens Richtung Wien, von St. Valentin über Amstetten kommend, durch die Beschleunigung einiger Regionalzüge kürzere Fahrzeiten. Durch neu eingeführte Züge bleiben dabei alle bestehenden Anschlüsse an den Fernverkehr nach Wien Hauptbahnhof erhalten. Auch auf der Westbahnstrecke zwischen Wien, St. Pölten beziehungsweise St. Valentin werden zusätzlich 37.000 Kilometer im Nahverkehr bestellt (siehe Infos unten).

„Erst im Mai haben wir Takt-Lückenschließungen an der Westbahnstrecke, unter anderem zwischen Amstetten und St. Pölten, realisiert. Damit nicht genug, jetzt erfolgen weitere Investitionen in Öffi-Verdichtungen, um Österreich noch besser zu vernetzen“, so Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.

Einige Verbesserungen, dennoch Luft nach oben

Laut Bezirksstellenleiter der Arbeiterkammer Amstetten, Andreas Schuster, wäre beim Verbesserungspotenzial noch Luft nach oben gewesen: „Es gibt immer noch Lücken, vor allem bei den Verbindungen morgens von Amstetten Richtung Waidhofen/Ybbs. Die Westbahnstrecke wurde zwar schon verbessert, aber das reicht an Maßnahmen noch bei Weitem nicht. Von Arbeitnehmern wird ja mittlerweile immer mehr Flexibilität verlangt und auch der Anteil der Pendler und Pendlerinnen steigt, da muss natürlich auch das Angebot dementsprechend angepasst werden.“

Außerdem betont Schuster, dass derzeit eine niederösterreichweite Pendlerbefragung von der Arbeiterkammer durchgeführt wird, um sich ein Bild von der aktuellen Situation und den Bedürfnissen der Pendler machen zu können.

Diese ist unter www.noe.arbeiterkammer.at/pendler zu finden.