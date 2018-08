Wie auch die Leistungsbewerben an Land, haben die Wasserdienstleistungsbewerbe eine große Anhängerschar. Jährlich kommen hunderte Zillensportler zusammen, um sich im sportlichen Wettkampf auf dem Wasser zu messen. Der Bewerb findet heuer an der Donau in Ardagger markt statt. Er ist zugleich auch die Generalprobe für den Landes-Wasserdienstleistungsbewerb, der vom 23. bis 26. August 2018 ebenfalls in Markt Ardagger stattfindet. 358 Zillen-Zweier und Einer waren am Freitag, 17. August am Start. Am Samstag,18. August sind 913 Zillen aus ganz Niederösterreich in den Gästeklassen am Start.

Traditionell beginnt der Bewerb mit dem Wasserdienstleistungsabzeichen in Gold. Zunächst müssen sich die Bewerber beim Prüfungsteil „Knotenkunde“ und „Rettungsringwerfen“ beweisen. Sind diese beiden Herausforderungen bewältigt, steht Zillenfahren auf dem Programm. Dabei muss die Holzzille einige hundert Meterstromaufwärts gestangelt werden. Nach der Wende und der simulierten Rettungeiner Person, heißt es „Rudern was das Zeug hält“. Kräftige Oberarme und reichlich Kondition aber auch Geschick im Umgang mit Holzzille sind hier sehr gefragt.