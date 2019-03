Der Tod und schwere Verletzungen sind ständige Begleiter der Feuerwehrleute. Immer wieder werden sie bei ihren Einsätzen damit konfrontiert, und nicht selten sind die Opfer auch Menschen, die sie kennen. Diese Belastung steckt auf Dauer auch die gesündeste Psyche nicht einfach weg. „Ich weiß von einen Feuerwehrmann, der nach einem Unfall auf der Autobahn mit Schwerverletzten nicht mehr zu technischen Einsätzen kam. Er fuhr zwar bis auf 300 Meter an das Feuerwehrhaus heran, dort blieb er aber dann stehen und wartete, bis die Kollegen ausgerückt waren. Er brachte das Bild dieses Unfalls und der Verletzten einfach nicht mehr aus dem Kopf“, erzählt Peter Bösendorfer aus Amstetten aus der Praxis. Der Pfarrer von St. Stephan ist ein Feuerwehrpeer der ersten Stunde.

Dieses Programm wurde vom Feuerwehrlandesverband im Jahr 2000 ins Leben gerufen. Auslöser war die Gasexplosion in einem Wohnhaus in Wilhelmsburg, bei der zehn Menschen das Leben verloren. Der Einsatz war auch für die Feuerwehrleute traumatisch und sie mussten mit ihrer Erschütterung großteils alleine fertig werden. Dem wollte die Feuerwehrleitung mit den Peers vorbeugen. „Am Anfang waren wir nur ein paar Leute.

Motor des Ganzen war Landesfeuerwehrkurat Pater Stephan Holpfer. Es ging vor allem darum, ein niederschwelliges Angebot für die Feuerwehrleute zu schaffen, damit sie nach extremen Einsätzen über ihre Erlebnisse reden konnten – und das mit Leuten, die sich selbst im Feuerwehrwesen engagieren und daher ihre Sprache sprechen und auch mit Fachausdrücken auskennen“, berichtet Bösendorfer.

Gespräche direkt nach Einsatz wichtig

Die Peers organisierten sich einen Kurs bei einem Rettungspsychologen und schufen sich Rahmenbedingungen für ihre Tätigkeit. Seit damals hat sich viel getan und Peers gibt es inzwischen in jedem Bezirk. In der Region sind das Pfarrer Peter Bösendorfer, Pater Georg Haumer, Pfarrer in Aschbach, und Christine Oberleitner von der Pfarre Brunnhof.

Einer der letzten Einsätze Bösendorfers war der tragische Unfall der Poltergruppe in Allhartsberg. „Auch da war es wichtig, dass die Feuerwehrleute gleich danach darüber reden konnten. Wir nennen das Demobilisierung. Manchmal folgen dann auch noch Einzelgespräche. Es kommt vor, dass Feuerwehrleute selbst auf mich zukommen, oder ich mit ihnen Kontakt aufnehme, wenn ich den Eindruck habe, dass sie besonders betroffen sind“, erzählt Bösendorfer.

Dass die Psyche auf schreckliche Erlebnisse reagiert, ist völlig normal, auf die leichte Schulter nehmen darf man Belastungssyndrome aber nicht. Nach 14 Tagen oder spätestens nach vier Wochen sollten sie wieder verschwinden. „Im Normalfall ist das auch so. Wenn nicht, ist Hilfe dringend nötig, damit es nicht zu einer posttraumatischen Belastungsstörung kommt, die dann auch auf Beruf und Familie Auswirkung hat.

Unser Ziel muss ja sein, dass die Feuerwehrleute gesund und uns auch erhalten bleiben“, sagt Pater Geog Haumer. Das liege natürlich auch in der Verantwortung der Kommandanten, die ein Auge auf ihre Leute haben und auch reagieren müssten, wenn jemand nach einem Einsatz plötzlich anders sei – auffällig ruhig zum Beispiel. „Da hat sich zum Glück im Bewusstsein auch schon viel verändert. Früher war die Haltung vorherrschend, dass der Feuerwehrmann eine Art Held sein muss, der alles einfach wegsteckt. Das ist jetzt nicht mehr so“, erklärt Haumer.

„Einsatzbier“ gab es früher auch schon

Feuerwehrbezirkskommandant Rudolf Katzengruber bestätigt, dass vor allem die jüngeren Kommandanten zur Gefühlswelt ihrer Leute einen besseren Zugang hätten, als ihre Vorgänger. „Das zieht bei uns schon weite Kreise und bei den sogenannten Winterschulungen der einzelnen Feuerwehren wird auch immer wieder ein Abend zum Thema Einsatzbelastung und Peers gestaltet.“ Nachbesprechungen, so der Kommandant, habe es aber natürlich auch früher schon gegeben. „Wir nennen das Einsatzbier. Da haben wir im Feuerwehrhaus darüber geredet, was gut und schlecht und sicher auch, was belastend war. Aber das geschah dann eher unterbewusst.“

Ob ein Peer zu einem Einsatz beigezogen wird, liegt im Ermessen des Einsatzleiters oder des Kommandos, die ihn über die Bereichsalarmzentrale anfordern können. Die Gespräche laufen nach festgeschriebenen Regeln ab. „Wir bedienen uns da der Mitchell-Methode, die von einem amerikanischen Psychologen stammt. Da geht es vor allem um das Zuhören und dass die Leute über das Erlebte reden können und auch Gefühle ernst genommen werden“, berichtet Bösendorfer.

Ein besonderer „Einsatz“ war für ihn auch ein Gespräch mit den Wolfsbacher Feuerwehrleuten, nachdem bekannt wurde, dass ihr Kommandant der gesuchte Brandstifter war. „Das war natürlich emotional. Aber es war wichtig, dass die Leute ihre Enttäuschung und ihre Wut im geschützten Rahmen ausdrücken konnten und nicht alles in sich hineingefressen haben“.

Dass ihre Aufgabe auch für die Peers selbst eine belastende sein kann, liegt auf der Hand – und manchmal brauchen auch sie Hilfe. „Ich setze mich nach einem Einsatz gerne eine Viertelstunde in die stille Kirche um nachzudenken und zur Ruhe zu kommen. Das hilft mir“, sagt Pater Haumer.

Auch Peter Bösendorfer findet Trost im Gotteshaus. „Und wenn ich einmal jemanden zum Reden brauche, rufe ich einen befreundeten Priester an. Der muss dann eben mir zuhören!“