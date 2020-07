Aus Memelauers Leben: 1874 in Sindelburg geboren, Volksschule in Oed, Matura am Stiftsgymnasium Seitenstetten, Theologiestudium in St. Pölten, Priesterweihe 1897, Priesterdienste in Haag, Schrems und Krems, 1904 Domkurat, ab 1917 Dompfarrer zu St. Pölten, Diözesanbischof von St. Pölten von 1927 – 1961 mit dem Wahlspruch ‚Caritati‘ (der Liebe), 34 Jahre Bischof, bestattet in der Bischofsgruft des St. Pöltner Doms.

Aus der Silvesterpredigt, 1. Teil: ‚Erste Wahrheit: Gott steht an der Quelle unseres Lebens.‘ „Weil ein persönlicher, allmächtiger und liebender Gott an der Quelle eines jeden Menschenlebens steht, hat Gott allein das Recht auf und über das Leben und ist jede gewalttätige Beseitigung eines Menschenlebens ein Eingriff in die hl. Gottesrechte und eine Verletzung der natürlichen Menschenrechte, auch die Beseitigung des sogenannten unwerten und unproduktiven Lebens. Vor unserem Herrgott gibt es kein unwertes Leben. Man mag mit noch so schönen Sophismen den Unwert eines Lebens beweisen wollen, man mag mit noch so künstlerischer Aufmachung im Film die ‚Euthanasie‘ verherrlichen, es ist und bleibt ein Eingriff in die hl. Gottesrechte und eine Verletzung der natürlichen Menschenrechte, einem Menschenleben gewaltsam ein Ende zu machen. Auch der Unglückliche, dessen Sinne verwirrt sind, auch das Kind, das als Krüppel auf die Welt kommt, auch der Kranke und Sieche und vom Alter Gebrochene hat ein Recht auf das Leben, solange ein allweiser Gott ihm das Leben erhält, und verdient die Umsorge und Liebe der Umwelt.“