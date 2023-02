Fit am Arbeitsplatz durch Yoga, Obst und Workout

Betriebliche Gesundheitsvorsorge, die Förderung von fitten Mitarbeitern und Work-Life-Balance, einem optimalen physischen und psychischen Gesundheitszustand in Verbindung mit Arbeits- und Privatleben können zu einer verbesserten Gesamtproduktivität beitragen.

Die Firma Lisec in Seiten-stetten setzte zum Beispiel seit längerem Schwerpunkte in Richtung Firmenfitness. Sie bietet ein vielfältiges Angebot an. Die sportlichen Angebote reichen von Yoga, über Sportchallenges und gesponserte Läufe bis hin zu regelmäßigen Massageangeboten.

„Wir haben großes Interesse daran, dass unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen physisch und psychisch fit und gesund sind. Deswegen gibt es neben Angeboten für die körperliche Fitness beziehungsweise Gesundheit auch immer wieder Impulsvorträge, die sich mit Themen der psychischen Gesundheit, wie Resilienz, beschäftigen und Initiativen und Strukturen, die die Work-Life-Balance unterstützen“, erwähnt Doris Niederwimmer, Personalleiterin bei der Lisec Holding. Ein weiterer Benefit ist das Angebot zur freien Entnahme von frischen Äpfeln und zukünftig auch anderen Obstsorten aus der Region.

„Wir motivieren aber auch durch diverse Sport- und Laufsponsorings, sich auch privat fit zu halten und nehmen als Unternehmen an diversen Sportchallenges teil, die zusätzlich innerhalb der Firma prämiert werden“, erklärt Niederwimmer.

Alle zwei Jahre habe man den Gesundheitsbus der Arbeiterkammer im Unternehmen, bei dem sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen während der Arbeitszeit einem Gesundheitscheck unterziehen können. Zudem werden regelmäßig Fortbildungen zu unterschiedlichsten Themengebieten abgehalten, wie auch zum Thema Ernährung oder Raucherentwöhnung. Seit 2020 gibt es eine Kantine, in der täglich frisch, regional und saisonal gekocht wird, um den Ansprüchen einer guten Ernährung Folge zu leisten.

„Gesundheitsbewusstsein hat zugenommen“

Auch die Umdasch-Group hat mehrere Initiativen am Laufen, die seit dem Jahr 2012 erfolgreich im Fitness- und Gesundheitsprogramm „VITAL“ vereint sind. Hier stehen eine Reihe an Aktivitäten zur Verfügung, die von digitalen Angeboten über persönliche Betreuung und unterschiedlichsten Sportkursen bis hin zur Teilnahme am Österreichischen Gesundheitstag reichen.

„Das Bewusstsein der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre Gesundheit hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen, was dem allgemeinen Trend zu einem gesünderen Lebensstil entspricht. Um diesem Bedürfnis gerecht zu werden, erweitert und verbessert die Umdasch Group ihre Angebote kontinuierlich“, betont man seitens des Unternehmens. So starte mit Anfang März das neue VITAL-Frühlingsprogramm mit einem umfangreichen Angebot an Yoga-Kursen, Outdoor-Workouts auf dem Firmengelände sowie einer Schneeschuhwanderung. Weitere Möglichkeiten, sportlich aktiv zu sein, bietet die von Umdasch geförderte Werksgemeinschaft Umdasch (WGU), die mittlerweile 16 Sektionen umfasst, darunter Wandern, Golf und Tennis, Eishockey und Fußball. In Amstetten können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zudem in der Betriebskantine aus verschiedenen Menüs wählen, darunter einem großen Salatbuffet und vegetarischen Gerichten. Ergänzend dazu stellt das Unternehmen umfassende Informationen zum Thema Ernährung auf der firmeninternen Online-Lernplattform zur Verfügung. Auch Betriebsärzteteams, Physiotherapeuten und eine Gesundheitsmasseurin stehen zur Verfügung.

