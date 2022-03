Flur- und Waldbrände erforderten erste Feuerwehreinsätze

Werbung

In dieser Zeit gab es im Bezirk auch schon Wald- und Flurbrände. In Ernsthofen waren die Feuerwehren Ernsthofen, St. Valentin und Haidershofen im Einstz. In unwegsamen Gelände musste ein Brand gelöscht werden, dieser befand sich in der Nähe einer Bahnstrecke.

Zu einem Brand in Strengberg wurden die Wehren Thürnbuch, Strengberg und Erla aufgrund eines Entstehungsbrands in Waldnähe alarmiert. In einem Garten waren bereits Gegenstände in Brand, ebenso eine nahe Waldfläche.

Bezirksfeuerwehrkommandant Rudolf Katzengruber bittet nach der Veröffentlichung der Waldbrandverordnung derzeit besonders aufzupassen und nennt drei Beispiele: "Bitte keine Zigaretten im Wald wegwerfen, bei offenem Feuer und Lagerfeuern aufpassen und keine Gläser achtlos wegwerfen - denn die können reflektieren und Brände auslösen." Jeder Einzelne könne hier Verantwortung übernehmen.

