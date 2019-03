Immer wieder ist die Gastronomie mit einem ärgerlichen Problem konfrontiert: Gäste, die reserviert haben, kommen einfach nicht. Leider oftmals auch, ohne beim Lokal abzusagen. Eine häufig diskutierte Antwort auf diese Problematik ist die Etablierung einer Stornogebühr. Wird das, was in Städten schon oftmals Usus ist, auch bei uns ein Thema?

„Wir rufen auch an, wenn wer nicht kommt“

Für Wirtesprecherin Melitta Ott vom Mostviertlerwirt Ott in Seitenstetten (noch) nicht. „Bei uns am Land kann man nur die Leute darauf aufmerksam machen, wie schwierig es ist, wenn jemand, der reserviert hat, nicht kommt. Stornogebühren würden uns die Gäste viel zu sehr ankreiden.“ Die Sichtweise hänge allerdings von der Größe des Lokales ab. Gerade bei kleineren Betrieben können Reservierungen, die nicht wahrgenommen werden, gravierend sein. „Großteils haben wir aber noch Gäste, die sich vernünftig verhalten. Ich bin auch der Meinung, dass die Wertigkeit der Gastronomie wieder im Steigen ist“, sagt Ott.

Oliver Lehner vom Restaurant „Am Teich“ in St. Valentin berichtet, dass Gäste bei Verhinderung doch zumeist absagen. „Und wenn wer nicht kommt, dann rufen wir auch an und fragen nach. Bei großen Gruppen frage ich auch ein paar Tage vorher nach“, so Lehner.

Manchmal gebe es fünf Wochen lang keine Stornos oder „No-Shows“, dann wieder Tage, an denen das Problem gehäuft auftrete. Auf Stornogebühren verzichte man aber. „Diese sind auch mit viel Aufwand verbunden“, betont Lehner, der zudem von einem neuen Trend berichtet: So komme es doch immer häufiger vor, dass Gäste zu besonderen Anlässen gleich bei mehreren Lokalen reservieren. Und dann spontan entscheiden, auf welches Restaurant man gerade Lust hat. „Von einem bekannten Wirt habe ich davon gehört. Vor allem am Valentinstag oder zu Silvester hat es derartige Fälle gegeben“, erzählt Lehner.

Wenig verwunderlich daher, dass es mittlerweile üblich ist, die Handynummer zu hinterlegen. Und gegebenenfalls bei den Besuchern nachzufragen. Auch bei anderen Lokalen.

„Das wird schon längere Zeit gemacht, vor allem ab zehn bis 20 Gästen. Dass es bald Stornogebühren geben wird, glaube ich aber nicht“, erklärt auch Christoph Kastner (Restaurant und Weinbar Kastner in Winklarn). Telefonnummern werden auch im Schloss Hotel in Zeillern angefragt und hinterlegt. „Die meisten Gäste sagen schon ab, wenn etwas dazwischen kommt. Stornogebühren sind für uns aber eher nicht denkbar“, zeigt sich Annemarie Preuer skeptisch.