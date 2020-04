Alle vier Salesianer-Patres Josef Parteder, August Pauger, Josef Pucher und Roman Stadelmann waren in Amstetten sehr beliebt. Da die Begräbnisse aufgrund der Coronavirus-Beschränkungen nur im kleinsten Kreis stattfinden konnten, lädt die Pfarre Herz Jesu im Gedenken an die Verstorbenen zu einer Hauskirchenandacht via YouTube.

Termin: Donnerstag, 30. April, 19 Uhr.

Pfarrer P. Hans Schwarzl bittet die Gläubigen zudem um das Gebet für die weiteren Salesianer Don Boscos, die sich derzeit in Quarantäne befinden.

Ein schönes Zeichen haben sich die Ministranten einfallen lassen. Sie gestalteten für ihre verstorbenen Priester eine Mutmachersonne auf der Magnetwand im Stiegenhaus der Pfarre. Initiatorin Agi Baumgartner berichtet: "Die Minis schicken laufend selbst gebastelte Strahlen mit Sprüchen und Wünschen und so wird sie von Tag zu Tag größer. Ich hoffe wir bekommen alle wieder Mut und Hoffnung!"

Stadtgemeinde Vertreter der Stadt mit Bürgermeister Christian Haberhauer an der Spitze führten mit den Sozialpartnern ein Abstimmungsgespräch zur aktuellen Lage in der Coronakrise - natürlich mit Sicherheitsabstand.

In Amstetten hat gestern auch ein Abstimmungsgespräch zwischen der Stadt und den Vertretern der Sozialpartner stattgefunden. Mit dabei waren Andreas Geierlehner, Geschäftsstellenleiter der Wirtschaftskammer, Harald Vetter, Leiter des Arbeitsmarktservices und Robert Schuster, Bezirksstellenleiter der AK. Seitens der Stadt nahmen Bürgermeister Christian Haberhauer Stadtamtsdirektorin Mag. Beatrix Lehner, Vizebürgermeister Dominic Hörlezeder und Wirtschaftsstadtrat Peter Pfaffeneder am Treffen teil.

"Bei diesem wichtigen Gespräch informierten die Vertreter der Sozialpartner uns über die aktuellen Aktionen, die in Zeiten von Corona für die Menschen in Amstetten umgesetzt werden. Alle Beteiligten sind sich einig, dass gerade in diesen herausfordernden Zeiten der Zusammenhalt und die Zusammenarbeit aller Akteure im Bereich der Sozialpartnerschaft besonders wichtig ist", betont Haberhauer.

Negative und positive Nachrichten in Sachen Corona

In St. Valentin ist die Zahl der Infizierten inzwischen auf zehn Personen gestiegen. In Weistrach ist eine zweite Person erkrankt, die erste dafür aber wieder gesund. Erfreuliches hat Bürgermeister Johann Weingartner aus Euratsfeld zu vermelden. Dort sind alle 14 positiv auf Covid-19 getesteten Personen wieder gesund.

Schon seit 15 Tagen gab es in der Gemeinde Ardagger keine neue Corona-Infektion mehr. Und laut Gesprächen, die Bürgermeister Hannes Pressl mit Betrieben in seiner Gemeinde geführt hat, dürften nicht zuletzt dank der Kurzarbeit, die Folgen des Shutdown für sie bewältigbar sein. Die größten Sorgen haben natürlich die Gastronomie- und Tourismusbetriebe. "Zwar werden sie am 15. Mai auch endlich wieder aufsperren können, aber es ist unklar wie viele Gäste kommen und auch ob, es uns gelingt, zumindest in der zweiten Jahreshälfte Österreich-Urlauber nach Ardagger zu locken", sagt Pressl.