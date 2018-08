Lokalaugenschein bei der FCC Mostviertel Abfall Service GmbH in Mauer. Dort werden die Gelben Säcke mit dem Plastikmüll angeliefert. Der Geschäftsführer der Firma Reclay UFH, die die Sammlung im Bezirk durchführt, Gottfried Bieglmayer, FCC-Standortleiter Hermann Hirsch und gda-Obmann Anton Kasser machen gleich die Probe aufs Exempel. Zwei Säcke werden aufgeschnitten und der Inhalt am Boden verteilt.

„Die PET-Flaschen sind ordentlich zusammengedrückt und es ist tatsächlich ausschließlich Plastikmüll in den Säcken“, stellt Bieglmayer zufrieden fest. Dann wird doch noch ein kleines Stück Vlies gefunden, das im Gelben Sack eigentlich nichts zu suchen hat. Dennoch fällt der Befund insgesamt sehr zufriedenstellend aus.

Zwar gibt es noch keine genauen Auswertungen, aber Hirsch versichert, dass allein aufgrund seiner Beobachtung eine deutliche Verbesserung der Abfallqualität zu erkennen ist. „Der Plastikmüll enthält jetzt eindeutig viel weniger Fremdstoffe, als zu Zeiten der Containersammlung“, sagt er.

Damit wäre das wichtigste Ziel der Umstellung des Sammelsystems schon erreicht. „Sinn des Ganzen ist es ja, möglichst viel Plastikmüll auch tatsächlich wieder recyceln zu können“, so Abfallverbandsobmann Kasser. Derzeit werden vom gesamten Plastikmüll rund 60 Prozent der Verwertung zugeführt, tatsächlich verwendbar sind von diesen wiederum nur 50 Prozent.

Recycling: Der Teufel liegt oft im Detail

Der Teufel liegt da oft im Detail. So kann man zum Beispiel aus gefärbten PET-Flaschen keine neuen machen, weil sie das wiedergewonnene Granulat verschmutzen und gräulich färben. Letztlich landet dieses dann oft doch in der Verbrennungsanlage.

„Es läge am Gesetzgeber, auf die Produzenten einzuwirken, damit sie in Richtung farbloses Öko-Design gehen“, sagt Wolfgang Heimbucher, Gebietsleiter der Firma FCC. Getrennt werden muss der Plastikmüll händisch. Acht Mitarbeiter sind täglich damit beschäftigt, die Kunststoffe, die auf dem Fließband an ihnen vorbeilaufen nach Art und Farbe zu sortieren. Zwei bis drei Tonnen schaffen sie in der Stunde.

Auf dem Gelände stapeln sich große Ballen von sortierten Kunststoffen – PET-Flaschen, Kanister etc. – und warten auf den Abtransport zu den Verwertern.

Im Bezirk werden jährlich rund 2.300 Tonnen Plastikmüll und 450 Tonnen Altmetall gesammelt.

Dass die Umstellung auf den Gelben Sack vor allem in der Stadt Amstetten holprig verlaufen ist, versuchen Kasser und Bieglmayer nicht zu beschönigen. „Man muss aber auch sehen, dass es da um 34 Gemeinden mit 43.000 Haushalten geht. Es war uns von vornherein klar, dass das nicht ganz ohne logistische Probleme abgehen würde“, sagt der Reclay-Geschäftsführer.

Kasser hält allen Kritikern des Gelben Sacks entgegen, „dass dieser österreichweit Stand der Technik ist. Und es ist auch erwiesen, dass er die Trennqualität erhöht. Das ist deshalb so wichtig, weil ja auch die EU die Müll-Recyclingquote in allen Mitgliedsländern anheben will“, erklärt der gda-Obmann.

EU will Recyclingquote auf 65 Prozent erhöhen

Die Union will diese bis zum Jahr 2025 auf 55 Prozent und bis zum Jahr 2035 auf 65 Prozent steigern. Die 55 Prozent erreichen derzeit nur Deutschland und Österreich – und auch nur dann, wenn man sie vom gesamten Müll berechnet, der zum Recycling gesammelt wird. Da fällt beim Sortieren aber noch einiges weg.

Die EU will künftig nur noch jene Abfälle als recycelt gelten lassen, die die Sortierbetriebe tatsächlich als Rohstoff wieder verlassen. Da hat dann also auch Österreich noch ein Problem mit dem Erreichen der Quote.