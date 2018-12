„Der Hut brennt. Wir haben nur noch zwanzig Jahre Zeit und wenn wir so weiter machen wie jetzt, verfehlen wir das Zwei-Grad-Ziel (Anmerkung: Das Zwei-Grad-Ziel beschreibt das Ziel der internationalen Klimapolitik, die globale Erwärmung auf weniger als zwei Grad Celsius bis zum Jahr 2100 gegenüber dem Beginn der Industrialisierung zu begrenzen). Es ist allerhöchster Bedarf, Schritte gegen den Klimawandel einzuleiten. Und zwar auf globaler und auf regionaler Ebene. Sonst ist die Zwei-Grad-Erwärmung nicht aufzuhalten“, schlägt Franz Raab, Grünen-Gemeinderat in Euratsfeld, Alarm.

Mehrere Kipppunkte würden ohne Gegenmaßnahmen erreicht werden (siehe ganz unten). Die Folgen seien dramatisch. „Bis jetzt rettet uns das Meer. Aber auch das Meer kann kippen.“

Borkenkäfer und Ybbs als Warnsignale

Raab erklärt, dass Österreich die Klimaziele nicht erreiche und sich auch in der Region bereits Auswirkungen des Klimawandels zeigen würden. „Dazu gehört, dass die Ybbs wärmer wird und auch der Borkenkäfer ist eine Folge daraus“, so Raab. Eine Möglichkeit, Gegenmaßnahmen zu setzen, sind die Reduktion des Individualverkehrs und ein Ausbau des öffentlichen Verkehrs.

„Die Idee wäre, einen Gemeindeverband bestehend aus Amstetten und den Umlandgemeinden, für öffentlichen Verkehr zu schaffen. 30 Prozent des CO2-Ausstoßes werden in Österreich vom Verkehr verursacht. Wir müssen den Individualverkehr reduzieren, langfristig sogar stoppen und die heilige Kuh Auto schlachten“, findet Raab drastische Worte.

Der Verband solle, so Raab, den Umstieg vom Individualverkehr zum organisierten öffentlichen Verkehr einleiten. Mögliche Ziele wären: das Schaffen eines Taktfahrplanes für den Berufs-, Pendler-, Freizeit- und Einkaufsverkehr oder die Vernetzung mit dem Citybus Amstetten. Zusatz: „Es geht mir hier nicht um einen Vorwurf, dass zu wenig getan wird, aber es soll eine Diskussion gestartet werden.“

„An Lösungen wird bereits gearbeitet“

Hannes Pressl, Kleinregionssprecher der Region Donau-Ybbsfeld, erklärt auf NÖN-Nachfrage, dass das Thema Mobilität und Öffentlicher Vekehr bei vielen gemeindeübergreifenden Initiativen bereits ein großes Thema sei.

„An zukunftsfähigen Verkehrslösungen rund um die Stadt Amstetten wird schon lange laufend gearbeitet. Der Visionsprozess ‚Vision 2030‘ mit kleinregionalem Rahmenkonzept hat als einen der Schwerpunkte die zukunftsfähige Mobilität – da werden aktuell mit Expertenbeiziehung regionale Lösungsansätze entwickelt. Alle Gemeinderäte der Umlandgemeinden und auch interessierte Bürger sind hier eingeladen“, erklärt er.

Radlgrundnetz und Bushaltestellen

Pressl fügt an, dass es seit Jahren ein regionales Mobilitätsmanagement Mostviertel – angesiedelt in der NÖ.Regional.GmbH – gebe. Dieses treibe multimodale Verkehrslösungen voran.

„Unter anderem wurden von diesem Mobilitätsmanagement schon vor zwei Jahren das Radlgrundnetz in und rund um Amstetten entwickelt, das jetzt in den Gemeinden zur Umsetzung kommt. Die E-Mobilität wurde in den Gemeinden mit kostenfreien E-Ladestellen unterstützt. Hier wird in den Gemeinden laufend weitergebaut“, unterstreicht der Kleinregionssprecher.

Er verweist zudem auf das MOSTI-Anrufsammeltaxi und die Ausweitung der Haltestellen der regionalen Busverbindingen über den VOR (Verkehrsverbund Ost-Region).

„Mittlerweile sind außerdem aus Privatinitiativen Vereins-Taxi Lösungen wie der Euratsfelder ‚Emil’ entstanden, die wir jetzt auch versuchen, in weiteren Gemeinden zu multiplizieren, weil sie sehr gut auf die individuellen Fahrbedürfnisse der Menschen reagieren können“, so Pressl.

„Ich halte es für wichtig, dass auf unterschiedlichen Ebenen Ideen und Initiativen zur Mobilität in und um Amstetten eingebracht werden und freue mich, wenn auch die Grünen in Euratsfeld – wohl anlässlich der aktuellen Klimakonferenz angespornt – jetzt in der Sache aktiv werden. Mobilität ist allerdings ein sehr komplexes, langfristiges und mit vielen individuellen und emotionalen Befindlichkeiten überlagertes Thema, das den Menschen nicht außer Acht lassen darf.“ Pressl halte nichts davon, „jetzt schnell neue Organisationen zu schaffen, die dann wieder Geld und Aufwand binden, aber noch keine Lösungen bringen.“