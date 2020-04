Der Zirkus "Don Eduardo" tourte gerade durch den Bezirk Amstetten, als das Coronavirus ganz Österreich lahm legte. Im Gewerbepark gegenüber der Voest-Alpine hat man einen Lagerplatz gefunden, aber Vorstellungen zu geben ist natürlich unmöglich. Futter für die Tiere (zehn Ponys, neun Tauben und einen kleinen Hund) hat der Zirkus für die nächsten Wochen, dank großzügiger Spenden, noch genug. Aber das sechsköpfige Artistenteam steht ohne Einkommen da.

"Wir haben kaum mehr Geld, um unseren Lebensunterhalt zu bestreiten und können vor allem auch bald unsere Krankenversicherung nicht mehr bezahlen", schildert Direktorin Andrea Schotten ihre verzweifelte Lage. Wann der Zirkus wieder Vorstellungen geben kann ist völlig offen. "Wir wissen ja nicht einmal in welche Kategorie wir fallen - Großveranstalter, Kleinveranstalter oder Theater. Wir wären schon froh, wenn wir 30 oder 50 Leute ins Zelt lassen und sie unterhalten könnten. Eine Entscheidung darüber, wird es aber wohl erst Mitte Mai geben. Bis dahin müssen wir irgendwie über die Runden kommen"

Schotten bittet die Bevölkerung daher dringend um Geldspenden: AT20 3293 7000 0004 5575 (Raiffeisenbank Wiener Neustadt). Tel: 0660 804 45 63 oder 0650 585 78 07.

Freud und Leid weiterhin eng beieinander

In der Coronakrise liegen im Bezirk Freud und Leid weiterhin eng beieinander. Während in Ardagger die Lage mit 41 Infektionen seit 13 tagen stabil ist und 37 Personen bereits wieder gesund sind, wurde aus Amstetten gestern ein weiterer Todesfall gemeldet: Ein vierter Salesianerpater aus der Pfarre Herz Jesu ist im 87. Lebensjahr an den Folgen von Covid-19 und seinen Vorerkrankungen verstorben. Mehrere Pater sind noch in Quarantäne.

Keine Corona-Halluzination

Ein Detail am Rande: Ein Amstettner glaubte am Freitag der Vorwoche aufgrund der langen Isolation schon an Halluzinationen zu leiden. Er sah nämlich gegen 21.30 Uhr am Himmel über dem alten Friedhof zahlreiche Lichtpunkte Richtung Osten wandern. Des Rätsels Lösung: Es handelte sich vermutlich um einen neu ins All geschossenen Satellitenschwarm des amerikanischen Unternehmers Elon Musk.

Dieser will im Rahmen des Projekts "Starlink" bis zu 40.000 Satelliten in eine Erdnahe Umlaufbahn bringen und mithilfe dieses weltumspannenden Netzwerks Breitbandinternet bis in die entlegensten Gebiete anbieten. Kritik kommt von Wissenschaftlern, die vor dem zunehmenden Weltraumschrott warnen und nicht zuletzt von Astronomen, die befürchten, dass man irgendwann mehr Satelliten am Himmel sehen wird, als Sterne.