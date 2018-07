Am Standort des Klinikums Mauer soll ein Gesundheitszentrum entstehen. Das gaben Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesrat Martin Eichtinger am Freitag gemeinsam mit der NÖ Gebietskrankenkasse bekannt.

Eine, die sich für dieses Projekt in Mauer stark gemacht hat und sich daher nun sehr darüber freut, dass es umgesetzt werden soll, ist Landtagsabgeordnete Michaela Hinterholzer. „Da im Herbst die Akutpsychiatrie ins neue Haus übersiedelt, gibt es im Klinikum sicher freie Räumlichkeiten für das Gesundheitszentrum. Nun geht es darum, drei Allgemeinmediziner dafür zu finden“, sagt die VP-Politikerin.

Da mit Ende Juni der letzte Hausarzt im Ortsteil Mauer seine Ordination aus Altersgründen geschlossen habe, sei das Gesundheitszentrum eine unverzichtbare Maßnahme für die Region. „Das Klinikum als Standort bringt auch den Vorteil kurzer Wege und aufeinander eingespielter Kollegen unter einem Dach mit sich. Das wird es möglich machen, noch besser auf individuelle Bedürfnisse einzugehen“, erklärt Hinterholzer.

Gesundheitsversorgung in Niederösterreich verbessern

„Gesundheitszentren sind eine wertvolle Ergänzung zum bewährten Netz an Hausärzten und Allgemeinmedizin-Gruppenpraxen und sollen dabei helfen, die Gesundheitsversorgung in Niederösterreich zu verbessern und den Patienten eine Alternative zu den stark in Anspruch genommenen Ambulanzen anzubieten“, erklärt Landeshauptfrau Mikl-Leitner.

Mauers Ortsvorsteher Anton Ebner (SP) steht dem Projekt grundsätzlich positiv gegenüber. „Ich unterstütze natürlich alle Aktivitäten, die die medizinische Versorgung der Bevölkerung sicherstellen.“ Ganz hat er die Hoffnung auf einen neuen Hausarzt im Ortsteil aber auch noch nicht aufgegeben. „Dr. Klemm hat im Juli nämlich noch Gespräche mit einem möglichen Nachfolger“, berichtet Ebner.

Hausarzt weiterhin wichtige Drehscheibe

Auch der Ortsvorsteher von Hausmening, Egon Brandl (SP), hat keine Einwände gegen ein Gesundheitszentrum, sofern dieses nicht das Aus für Hausärzte bedeutet. „Wir haben ja drei praktizierende Allgemeinmediziner und bei zumindest zwei scheint die Nachfolge gesichert. Daran darf sich nichts ändern.“

Für Bürgermeisterin Ursula Puchebner (SP) ist die Schaffung von Gesundheitszentren zukunftsorientiert, weil es leider ja immer schwieriger werde, frei werdende Hausarztstellen nachzubesetzen. „Ich bin zwar davon überzeugt, dass der Hausarzt auch in Zukunft eine wichtige Drehscheibe sein wird, wo es ihn aber nicht mehr gibt, ist es richtig und wichtig durch Gesundheitszentren die wohnortnahe medizinische Versorgung der Bürger gleich in mehreren verschiedenen Fächern sicherzustellen.“

In einem Gesundheitszentrum sollen mindestens drei Allgemeinmediziner, diplomiertes Gesundheits- und Krankenpflegepersonal, Ordinationsassistenten und mindestens drei andere Gesundheitsberufe (Logopäden, Physiotherapeuten, Psychotherapeuten, Diätologen, Hebammen etc.) unter einem Dach oder zumindest eng vernetzt zusammenarbeiten.

Die Ordinationen sollen mindestens 50 Stunden in der Woche ganzjährig geöffnet sein – von Montag bis Freitag zwischen 7 und 19 Uhr. Es sollen damit also auch Randzeiten abgedeckt werden. Schließtage soll es unter der Woche nicht geben.