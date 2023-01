Glasfaser-Internet: Zusage ist endlich da

Ein flächendeckender Ausbau erfolgt in Allhartsberg, Aschbach-Markt, Biberbach, Euratsfeld, Ferschnitz, Kematen, Neuhofen, Oed-Oehling, Seitenstetten, Sonntagberg, St. Peter/Au und Wolfsbach. In Winklarn wird der gesamte ländliche Raum ausgebaut. In Amstetten und Zeillern werden Teile des ländlichen Raums ausgebaut.

Förderfähige Gebäude 3.240

Erforderliche Trassenlänge

rund 596 Kilometer

Bereits im Zuge von Mitverlegungen von den Gemeinden gebaut rund 67 Kilometer

Noch zu errichten

529 Kilometer

Eingereichte Kosten

63 Millionen Euro

Bundesförderung

rund 39 Millionen Euro