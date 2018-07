Der Andrang auf die kostenlose Nachhilfe für Schüler von sieben bis 14 Jahren mit negativen Noten in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch war groß: Innerhalb von nur zwei Tagen waren die 40 zur Verfügung stehenden Plätze vergeben. „Insgesamt haben sich jetzt innerhalb von zwei Tagen rund 40 Schüler angemeldet. In den Kursen, die auf drei Wochen verteilt werden, wird der Nachhilfeunterricht dann individuell an den von der Schule verordneten Lernstoff und an die Bedürfnisse der Schüler angepasst“, berichtet Bürgemeisterin und Landtagsabgeordnete Kerstin Suchan-Mayr.

Die Kurse werden im August in der Volksschule stattfinden und von Lehrern aus St. Valentin und der Umgebung bzw. von „echten“ Nachhilfelehrern gehalten.

Kurse in den drei Hauptfächern

Initiiert wurde die Aktion von der SPÖ Niederösterreich. Träger ist Verein Pro Niederösterreich. Für die teilnehmenden Gemeinden fallen keine Kosten an. Auch in der Stadt Amstetten läuft das Pilotprojekt Gratisnachhilfe. Ausgebucht sind die Kurse aber noch nicht. Bis spätestens 5. Juli besteht noch die Möglichkeit für Amstettner Schüler, sich dafür anzumelden. Kultur- und Tourismusbüro Amstetten, 07472/601-345 oder volkshochschule@amstetten.at.

Auch in Amstetten werden die Kurse in den drei Hauptfächern im August stattfinden. Ort: Volkshochschule in der Anzengruberstraße. Ein besonderes Anliegen ist die Gratisnachhilfe Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. „Bildung darf kein Luxusgut sein, sondern muss allen Kindern zur Verfügung stehen. Wir hoffen auf einen Erfolg der Aktion und dass auch die ÖVP im Land die Notwendigkeit erkennt, damit wir die Gratisnachhilfe in Niederösterreich flächendeckend anbieten können“.