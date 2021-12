Heiligabend: „Hoffe auf ein friedliches Gemeinschaftsleben“

Christian Köstler, Leiter der PfarrCaritas St. Pölten und zuständig für die Dekanate Amstetten, Haag und Ybbs, feiert mit seiner Familie. Am liebsten verbringt er die Zeit mit seinen drei Kindern und mittlerweile sechs Enkelkindern. Am Vormittag sind er und seine Frau zum Frühstück eingeladen und den Nachmittag verbringen sie meistens bei einem seiner Söhne.

Das Ausräuchern ist eine schöne Tradition

„Früher gab es immer Raclette zu Weihnachten. Jetzt wird das Essen den Enkelkindern angepasst. Es gibt jedes Jahr ein anderes Menü“, sagt der Leiter der PfarrCaritas. Am Abend ist er jedes Jahr mit seiner Frau in der Mette in der Kirche St. Stephan in Amstetten. „Eine wichtige Tradition, die auch meine Kinder übernommen haben, ist das Ausräuchern. Wenn wir spät abends aus der Kirche kommen, wird bei uns daheim auch noch geräuchert. Das ist für uns ein wichtiger Brauch“, erklärt Köstler. Geschenke gibt es auch. Etwas zum Lesen ist dabei Pflicht und jedes Familienmitglied bekommt mindestens ein Buch. Besonders sinnvolle Weihnachtsgeschenke mit der Bezeichnung „Schenken mit Sinn“ gibt es auch über die Caritas. Hier werden viele Vorschläge angeboten, um beispielsweise Familien in Not zu helfen. „Geschenke wie Tierpatenschaften oder Spenden für arme Familien bringen nämlich doppelt Freude“, beschreibt Köstler die Geschenke für seine Familie.

„Ich wünsche mir ruhige und besinnliche Tage zu Weihnachten und Menschen in meiner Umgebung, die ausgeglichen sind, und gleichzeitig, dass ich für meine Umgebung ein Ruhepol sein kann.“ Andreas geierlehner Bezirksstellenleiter der Wirtschaftskammer Amstetten

Dieses Jahr ist die Zeit, die gemeinsam verbracht werden kann, für ihn besonders bedeutsam und er versucht auch heuer so gut wie möglich Kontakte zu pflegen, indem er seine Verwandtschaft und Nachbarn besucht. Seine Wünsche für das diesjährige Weihnachtsfest: „Es wäre schön, wenn wir alle wieder zusammenfinden. Der Frieden untereinander und gemeinschaftliche Ziele sollen wieder einen höheren Stellenwert bekommen.“

Bei Harald Vetter, AMS-Geschäftsstellenleiter und Sportlicher Leiter des SKU, gibt es traditionell zu Mittag eine Stosuppe, eine einfache Suppe der österreichischen Küche aus Sauerrahm, Wasser, Mehl und Kartoffeln, und ist bei vielen Österreichern eine althergebrachte Speise zu Weihnachten. Am Vormittag fällt auch noch der Besuch am Friedhof an und am Nachmittag werden Freunde und das Patenkind zu Getränken eingeladen. Ab 17 Uhr kommen die Schwiegereltern und die Kinder zu Besuch und es gibt Schweinsbraten mit Speckkraut und Knödel. Das gemütliche Zusammensitzen mit reichlich Speis und Trank ist auch bei Familie Vetter von wesentlicher Bedeutung. Manchmal wird gespielt und geräuchert und natürlich gibt es auch Geschenke unter dem Christbaum. Meistens gehen sie in die Nachmittagsmette in Eisenreichdornach. „Heuer wünsche ich mir vor allem Gesundheit für Freunde und Familie. Außerdem hoffe ich auf eine funktionierende Wirtschaft und ein friedliches und harmonisches Gemeinschaftsleben.“

Rosenkranzgebet und Weihrauch im Haus

Andreas Geierlehner, Bezirksstellenleiter der Wirtschaftskammer Amstetten, verbringt den Heiligen Abend sehr traditionell.

Bei Einbruch der Dunkelheit versammelt sich die Familie zum gemeinsamen Rosenkranzgebet. Anschließend gehen sie mit dem Weihrauchgefäß durch das Haus. „Vor der Weihnachtskrippe und dem Christbaum wird das Weihnachtsevangelium verlesen. Wir singen alle drei Strophen von Stille Nacht und feiern im Anschluss die weihnachtliche Bescherung. Nach dem gemeinsamen Essen wird die Christmette besucht“, beschreibt Geierlehner den Ablauf der Zeremonie an Weihnachten. Seine sechsköpfige Familie lebt unter einem Dach. Daher feiern auch alle gemeinsam den Heiligen Abend. „Weihnachten ist für uns definitiv ein wichtiges Fest der Familie. Im größeren Kreise der Verwandtschaft wird an den darauffolgenden Weihnachtsfeiertagen gefeiert.“

Geschenke gehören bei Familie Geierlehner zu Weihnachten dazu, weil sie ein Zeichen der Wertschätzung sind. „Das müssen aber keine teuren Geschenke sein. Geschätzte und wertvolle Geschenke sind für mich beispielsweise Selbstgebasteltes, da dies meistens mit viel Liebe und viel zeitlichem Aufwand hergestellt worden ist“, erklärt Geierlehner.

„Weihnachten ist ein wichtiges Fest der Familie“

Aufgetischt werden verschiedene Fleisch- und Fischsorten am Steinplattengrill. Das gibt es aber nur am Heiligen Abend und zu Silvester, daher ist dieses gemeinsame Essen für seine Familie etwas Besonderes, auf das sie sich das ganze Jahr schon freuen. „Die christliche Botschaft von Weihnachten ist für mich eine Einladung, mich auf folgenden Gedanken einzulassen: Gott wird Mensch und er möchte mir daher auf Augenhöhe begegnen, er solidarisiert sich mit uns Menschen, mit all seinen Konsequenzen. Diese entwaffnende und gleichzeitig befreiende Botschaft von Weihnachten macht für mich die Adventzeit und die Weihnachtszeit so besonders – gerade in Corona-Zeiten. Lassen wir uns doch aufrütteln von der Aufforderung: Gott ist Mensch geworden, werden doch auch wir (wieder) Menschen“, legt der Bezirksstellenleiter nahe. „Ich wünsche mir ruhige und besinnliche Tage zu Weihnachten und Menschen in meiner Umgebung, die ausgeglichen sind und eine Wohlfühlatmosphäre verbreiten.Damit tanke ich Energie und komme wieder ins Gleichgewicht. Gleichzeitig wünsche ich mir, dass ich für meine Umgebung auch ein Ruhepol und ein positiver Stimmungsträger sein kann.“