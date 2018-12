Mehrere Meinungen finden sich unter den Ärzten im Bezirk. So sieht etwa Allgemeinmedizinerin Sabine Lahnsteiner (Amstetten) ein Verbot kritisch. „Ich bin absolut dagegen, dass man Homöopathie verbietet. Es ist nachgewiesen, dass es Placebo-Wirkungen gibt. Ich bin auch ein Verfechter von Körper-Geist-Seele. Wenn man an etwas glaubt, dann kann das die Selbstheilungskräfte aktivieren.“

Lahnsteiner betont jedoch, dass es bei schweren Erkrankungen die Schulmedizin braucht. Es müsse aber weiterhin ein fließender Übergang zwischen Schulmedizin und Homöopathie möglich sein. „Ich verurteile natürlich Ärzte, die bei schweren Erkrankungen keine Schulmedizin anwenden und nur auf Homöopathie bauen. Das grenzt für mich an Körperverletzung. Aber Homöopathie zu verbieten ist der falsche Weg. Letztendlich liegt es in der Verantwortung der Patienten, als Ärzte können wir nur informieren und beratschlagen.“

„Beruht auf Weltbild des 18. Jahrhunderts“

Eine andere Meinung zur Homöopathie hat Ärztin Luzia Eckert, ebenfalls aus Amstetten. Sie beschreibt „Kügelchen und Wässerchen“ als „wirkungslos“: „Das Konzept der Homöopathie beruht auf dem Weltbild und dem Wissensstand des 18. Jahrhunderts. Die als hilfreich und heilsam empfundene Wirkung beruht ausschließlich auf der ärztlich-menschlichen Zuwendung, die verabreichten Kügelchen und Wässerchen sind wirkungslos und überflüssig. Ärztliches Handeln bedeutet einfühlsame Zuwendung, Begleitung in Gesundheit und Krankheit, Anleitung zur Selbstsorge und Behandlung auf wissenschaftlich fundiertem Niveau.“

„Homöopathie ist eine sanfte Medizin“

Kaum Zustimmung zu einem etwaigen Verkaufsverbot homöopathischer Mittel gibt es bei Apothekern. Der Obmann der Landesgruppe NÖ des Apothekerverbandes, Andreas Hoyer aus St. Valentin, unterstreicht: „Lassen wir die Kirche im Dorf. Ich finde die Reaktion übertrieben. Ich möchte die Homöopathie nicht missen. Ich habe damit sehr gute Erfolge erzielt, aber man muss natürlich wissen, wann man sie einsetzt.“

Es stehe niemandem zu, eine anerkannte Heilmethode zu verteufeln. „Das ist nicht zielführend. Homöopathie ist eine sanfte Medizin. „Am Land werden sogar Tiere wie Kühe oder Ziegen mit Homöopathie behandelt und sie wirkt. Also muss etwas passieren, das man nur nicht nachweisen kann.“

Christoph Rücklinger von der Mariahilf Apotheke in Amstetten spricht sich ebenfalls klar gegen ein Verkaufsverbot aus: „Ich habe schon während meines Studiums gehört, dass, wenn etwas hilft, es kein Argument dagegen gibt. Wenn es dem Patienten hilft, macht es keinen Sinn, etwas zu verbieten. Homöopathie mag für viele nur ein Placebo sein, aber auch Placebos zeigen oftmals einen positiven Effekt auf die Gesundheit. Wenn man die Homöopathie aus den Apotheken verbannen will, dann werden sich die Menschen auf anderen Wegen homöopathische Mittel besorgen. Ein Verbot macht also keinen Sinn.“