Kassen in Selbstbedienungs-Läden leergeräumt: Hinweise erbeten .

Die Polizei bittet um Hinweise: Ein bislang unbekannter Täter hat am 9. April in Wallsee und am 10. April in St. Georgen/Klaus, Biberbach und Euratsfeld Handkassen in Selbstbedienungsläden aufgebrochen und Bargeld gestohlen.