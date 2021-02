Kleine Coronavirus-Cluster nach Geburtstagsfeiern .

Die 7-Tage-Inzidenz (Zahl der Covid-19-Infektionen in den letzten sieben Tagen gerechnet auf 100.000 Einwohner) kratzte in der Vorwoche an der 100er-Marke, wollte aber partout nicht darunter fallen. Bis Dienstag stieg sie wieder auf 116,7. Laut Bezirkshauptmannschaft waren mit Stand Dienstag, 9. Februar 180 Personen im Bezirk positiv auf Corona getestet und etwa 400 waren in Quarantäne.