Kommunales Investitionsprogramm: „Einstieg zum Umstieg“

Der Bund beschloss – wie schon in den vergangenen zwei Jahren – ein Kommunales Investitionsprogramm (KIP). Das bedeutet, dass die Gemeinden mit insgesamt einer Milliarde Euro unterstützt werden. Ein Schwerpunkt gilt dabei klimarelevanten Maßnahmen. Einige Beispiele: Ardagger erhält 370.000 Euro, Öhling 210.000 Euro und Amstetten 2,7 Millionen Euro. Die Summen werden nach einem Schlüssel, bei dem etwa Bevölkerungsanzahl und Finanzkraft berücksichtigt werden, verteilt. „Diese Mittel sind ganz wichtig, damit wir als Gemeinden auch Investitionen, etwa in die Kinderbetreuung, machen können. Die Abwicklung ist relativ unkompliziert und auch zusätzliche Förderungen bleiben weiter möglich“, freut sich Ardaggers Ortschef Hannes Pressl, zugleich Präsident des NÖ Gemeindebundes. Der Gemeindebund hat sich stark für dieses Paket eingesetzt.

Ertragssteuern könnten niedriger ausfallen

Besonders mit Blick auf die kommenden Jahre müssten viele Gemeinden mit niedrigeren Einnahmen aus den Ertragssteuern rechnen. „Die Prognosen sind mau, die Inflation steigt. Das KIP ist auch ein wichtiger Impuls für die regionale Wertschöpfung. Eine Milliarde Euro des zweiten Programms hat zum Beispiel Investitionen von 3,8 Milliarden Euro ausgelöst“, führt Pressl weiter aus.

Wie Oed-Oehlings Bürgermeisterin Michaela Hinterholzer erklärt, hätte man bereits in der Vergangenheit ohne die Mittel des Bundes Projekte zurückstellen müssen. „Es ist gut, dass wir weiter investieren können. Davon werden gerade viele Klein- und Mittelunternehmen profitieren“, weiß die Landtagsabgeordnete. Mit dem Geld wolle sie etwa auf allen öffentlichen Gemeindegebäuden in Oed-Oehling in den kommenden fünf Jahren PV-Anlagen anbringen. Mit der Umstellung auf LED-Beleuchtung sei man bereits fast fertig.

Amstettens Bürgermeister Christian Haberhauer führt aus, dass die Gelder etwa für die Errichtung von PV-Anlagen bei der Stadtpflege und für den Hauptplatz verwendet werden. „Unsere Stadt ist ein wichtiger Wirtschaftsmotor, im indirekten Sinn geht es auch um die Sicherung der Arbeitsplätze und der Versorgungssicherheit. Mit dem Investitionsprogramm können wichtige Projekte vo rangetrieben werden, bei denen auch zum Großteil regionale Firmen zum Zug kommen.“ Vizebürgermeister Dominic Hörlezeder unterstreicht, dass man die PV-Ziele lange vor 2030 erreichen möchte.

In Ardagger ist ebenfalls der Ausbau von PV-Anlagen großes Thema. „Diese Förderungen müssen der Einstieg zum Umstieg sein. Die Energiekosten werden nicht geringer werden, umso wichtiger sind Investments, die uns nachhaltig helfen“, sagt Pressl.

