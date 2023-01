KPÖ-Spitzenkandidat Maderthaner: „Ein solides Ergebnis“

Zufrieden war er auch mit dem Ergebnis in seiner Heimatgemeinde Seitenstetten. „Das kann sich mit 1,9 Prozent durchaus sehen lassen“, betont er.

Im Vergleich zu vorangegangenen Landes- und Bundeswahlen konnte die KPÖ ihren Stimmenanteil in einigen Gemeinden deutlich vergrößern. „Dies zeigt, wie wichtig der persönliche Kontakt zu den Menschen ist. Wir sehen das Ergebnis daher als Motivation, die KPÖ regional besser zu verankern“, erklärt Maderthaner. Die Arbeit konzentriere sich allerdings nicht nur auf Wahlen, denn man arbeite in zivilgesellschaftlichen Initiativen weiter, wie etwa der Plattform „Es reicht“, in der Aktionen gegen die Teuerung organisiert werden.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.