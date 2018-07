Mit 30,64 Sekunden legte die Bewerbsgruppe der Feuerwehr Krenstetten den schnellsten Löschangriff und holte sich den Sieg in der Kategorie Bronze ohne Alterspunkte.

„Wir sind total zufrieden. Wir dachten im Vorfeld nicht, dass wir gewinnen können, weil bei den Bezirksbewerben andere Feuerwehren sehr gute Zeiten erzielten und die Dichte sehr groß ist. Aber an diesem Tag und bei diesem Durchgang hat alles für uns gepasst. Wir hatten natürlich auch das nötige Quäntchen Glück und jetzt freuen wir uns“, sagte der Kommandant der Krenstettner Feuerwehr, Gottfried Bühringer, am Sonntagabend.

Die Bewerbsgruppe Krenstetten 2 hat aber ja schon öfter bewiesen, dass sie zu den besten im Lande gehört. Der 68. Landes-Feuerwehrleistungsbewerb ging in Garsten, im Bezirk Waidhofen an der Thaya, über die Bühne. Rund 1.300 Bewerbsgruppen von 653 Feuerwehren stellten sich der Herausforderung und gaben in den einzelnen Bewerben ihr Bestes.

Beim Firecup belegten die Krenstettner übrigens den siebten Platz, die Ertler Florianis wurden elfte.