Landeskammerrat Pum: „Wir brauchen Hausverstand und Weitblick“

Das Wasser habe vor allem dem Mais einen Schub gegeben. Innerhalb weniger Tage seien die Pflanzen von Kniehöhe bis auf Kopfhöhe emporgeschossen. Die Trockenheit habe im Raum St. Valentin auch wieder die unterschiedliche Bonität der Böden deutlich aufgezeigt. „Wo Schotterböden sind, ist es schwierig, bei schweren Böden gedeiht die Frucht“, sagt Pum.

Die Weizen- und Gerstenernte ist abgeschlossen und durchschnittlich ausgefallen, dasselbe gilt für Hafer und Roggen. Im Raum Ernsthofen hat ein Unwetter Schaden verursacht, aber zum Glück keinen Totalausfall. Im Grünland war der erste Schnitt gut, der zweite ob der Trockenheit dürftig.

Erstmals zum Tragen kommt für die Bauernschaft heuer der neu ausverhandelte GAP (gemeinsame Agrarpolitik der EU), der höhere Ausgleichszahlungen für Umweltmaßnahmen bringt, aber dafür die pauschalen Flächenzahlungen reduziert. „Umweltleistungen bedeuten natürlich einen Mehraufwand für die Bauern – für Leistungen, die eigentlich der Gesamtheit der Gesellschaft zugutekommen, wie es zum Beispiel die Blühflächen zeigen“, gibt Pum zu bedenken.

Neu im GAP ist auch die Flächenüberprüfung mittels Satellitennutzung. Auf diese Weise kann festgestellt werden, wo Ackerflächen sind und ob sie mit einer Kultur belegt sind oder nicht. „Wenn das die Kontrollen für die Bauern vereinfacht, ist es ein gangbarer Weg. Wir dürfen aber nicht zum Spielball einer digitalen Welt werden“, mahnt der Landeskammerrat. Bislang wurden die Betriebe von der Agrarmarkt Austria (AMA) stichprobenweise geprüft.

Über 1.200 Betriebe im Bezirk setzen laut Pum inzwischen schon auf die Zwischenfruchtbegrünung ihrer Äcker und rund 200 Biobetriebe. Das habe mehrere Vorteile: Die Bodenfruchtbarkeit werde gesteigert, die Zwischenfrucht sei außerdem ein Erosionsschutz und blütenbildende Pflanzen seien auch für den Erhalt und die Steigerung der Insektenvielfalt sehr wichtig. Aber kein Vorteil ohne Nachteil: „Die Begrünung stellt hohe Ansprüche an die Technik und fordert teilweise hohe Investitionen von den Betrieben, weil die dafür notwendigen Maschinen teuer sind“, sagt Pum.

Im Bezirk, als tierhaltende Region, ist natürlich die Gülleausbringung ein großes Thema. „350 Betriebe nutzen bereits die bodennahe Ausbringung. Ihre Zahl hat sich in kurzer Zeit verdoppelt“, berichtet der Bauernfunktionär. Die Gülle wird mittels Schleppschlauch oder Schleppschuh sofort in den Boden eingearbeitet und kommt weniger mit der Luft in Kontakt. Somit reduziert sich auch der Ammoniakverlust – was eine spürbar reduzierte Geruchsbelästigung bedeutet. Skeptisch steht Pum der, von der EU verordneten, verpflichtenden Güllegrubenabdeckung ab dem Jahr 2028 gegenüber.

Zum neuen Renaturierungsgesetz, das vorsieht, dass bis zum Jahr 2030 geschädigte Ökosysteme auf 20 Prozent der Fläche in der EU ökologisch wiederhergestellt werden sollen, meint Pum, dass da vernünftige Lösungen gefunden werden müssen. „Zum Zustand der 1950er-Jahre werden wir nicht zurückkehren können. Gerade im Bezirk wurde mit den Aussiedlungen an der Donau aber ohnehin wieder viel Raum an die Natur zurückgegeben. Uns allen ist klar, dass wir dem unkontrollierten Flächenverbrauch einen Riegel vorschieben müssen, aber es muss auch künftig noch möglich sein, neue Flächen zu erschließen und produktiv zu nutzen. Was wir da brauchen, ist Hausverstand und Weitblick.“

Vor allem gelte es, sagt der Landeskammerrat, auch in Zukunft die Lebensmittelversorgung im Land sicherzustellen. Gerade am Konflikt zwischen Russland und der Ukraine um die Getreideexporte sehe man, dass Nahrung leicht zum größten Druckmittel werden kann.“