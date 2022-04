Lehrling schaffte es an die Spitze

Werbung

Lukas Hagler (18) errang beim Bundeslehrlingswettbewerb der Installations- und Gebäudetechniker den ersten Platz. „Das ist ein großartiger Erfolg, der beweist, dass die Kombination von höchst engagierten Jugendlichen und hervorragenden Ausbildungsbetrieben unschlagbar ist“, gratulierte Jochen Flicker, der Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk der Wirtschaftskammer NÖ.

Hagler konnte die geforderte Arbeit einer Kupferinstallation, einer Kaltwasserleitung, einer Gasleitung und eines Kunststoff-Abflusssystems in zwölf Stunden optimal erledigen. „Es ist super gegangen, aber ich habe nicht damit gerechnet, so einen Erfolg zu erreichen“, blickt er zurück. Im November ist dann die Staatsmeisterschaft. Bei dieser wird der talentierte Kollmitzberger wieder antreten. „Wenn man dort Erster wird, dann geht es zur WM. Als Zweiter kommt man zur EM. Natürlich will ich wieder ein tolles Ergebnis erreichen und mich gut vorbereiten“, verspricht Hagler.

