Liebesglück per App

Der Valentinstag ist der Tag der Pärchen, doch die Zahl der Singles nimmt zu. Gerade nach einer gescheiterten Beziehung wieder einen Partner fürs Leben zu finden, ist oft nicht leicht. Viele suchen daher auf Dating-Portalen nach der großen Liebe.

Karl und Martina aus Amstetten haben sich über eine Dating-App kennen und lieben gelernt. Karl hat einen Sohn aus seiner Vorbeziehung. Martina ist seit zwei Jahren geschieden und hat zwei Kinder. „Anfangs fühlte ich mich nicht so wohl dabei, mich bei der Dating-App anzumelden. Als Profilbild habe ich meine Hand genommen“, erzählt sie.

Genau das war es, was Karl so interessant fand. „Die Profile sind mit Fitness- und Bergsteigerfotos überschwemmt. Viele Fotos sind gekünstelt, aber spätestens beim ersten Treffen gibt es eine Riesenenttäuschung“, sagt er. Karl hat die App vor drei Jahren installiert und hatte schnell drei Treffen. „Die Frauen waren sehr offen. Sex war gleich ein Thema, aber nicht das einzige. Ich habe mich aber nicht mit dieser Erwartungshaltung angemeldet“, berichtet er. Andere Männer sehen das wohl etwas anders, wie Martina am eigenen Leib erfahren hat. „Ich hatte viele Anfragen auf unterstem Niveau. Solche Leute haben von mir natürlich keine Reaktion bekommen.“

Da Karl und Martina nicht mehr oft fortgehen, sehen sie Dating-Portale als eine gute Möglichkeit an, um jemanden kennenzulernen. Neben Geduld und Ehrlichkeit sind für sie witzige, niveauvolle Chatnachrichten sehr wichtig.

Die Initiative müsse aber, wie es der Tradition entspricht, der Mann ergreifen. „Als Frau wird man mit Nachrichten geradezu überschüttet. Daher darf man als Mann nicht böse sein, wenn sich die Frau auf einen Chat konzentriert“, sagt Martina.

