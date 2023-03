Löwinnen für den guten Zweck

Wie die NÖN berichtete, startete der Lions Club Neuhofen Wiege Österreichs die Aktion „Die Löwinnen sind los“. Dabei wurden in 13 Gemeinden Statuen aufgestellt, darunter auch in Amstetten und Oed. In der Bezirkshauptstadt findet sich die Löwin „Heimat“ nahe des Bahnhofes. Die Statue „Gesundheit und Heilung“ findet man in der Nähe des Sportplatzes in Oed.

Viele Künstlerinnen und Künstler sowie 40 Sponsorinnen und Sponsoren beteiligten sich an der Aktion. In deren Rahmen erhält jede teilnehmende Gemeinde 1.000 Euro, die sie für den guten Zweck verwenden kann. Außerdem bietet der Lions Club Neuhofen Wiege Österreichs die Möglichkeit, 15.000 Euro für ein noch zu bestimmendes „Löwinnen-Hilfsprojekt“ pro Jahr auszuschütten. Hier können die Gemeinden Vorschläge einbringen. Große Schwerpunkte des Clubs sind übrigens die Verbesserung der Lebenssituation für Menschen mit besonderen Bedürfnissen und Verbesserung der Geschlechtergleichstellung zwischen Frauen und Männern in der Gesellschaft.

Die Löwin „Gesundheit und Heilung“ in Oed (links), gesponsert von Maximilian Binder, Thomas Golaszewski, Judith Niemann, Hans-Klaus Rötzer, Sylvia Carolina Sperandio und Ruth Steinwender, gestaltet von Künstler Franz J. Rittmannsberger. Foto: Führer

