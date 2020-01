Zu einem tragischen Unfall ist es in der Nacht auf Sonntag im Bezirk Amstetten gekommen.

Wie die Einsatzkräfte-Plattform "Einsatzdoku" bekannt gab, überquerte auf der A1 zwischen Oed und Amstetten "ein Mann aus derzeit noch unbekannter Ursache die Westautobahn, und wurde auf der Richtungsfahrbahn Wien frontal von einem Pkw erfasst. Der Mann war auf der Stelle tot."

Die Einsatzdoku berichtete weiter: "Die Lenkerin des Pkw erlitt einen schweren Schock und wurde vom Roten Kreuz betreut. Die Feuerwehren Oed und Amstetten wurden zu den Sicherungs und Aufräumarbeiten alarmiert. Ein Kleinbus, welcher mit mehreren Personen am Pannenstreifen auf Richtungsfahrbahn Salzburg am Pannenstreifen abgestellt war, wurde in Begleitung der Autobahnpolizei von der A1 verbracht. Warum der Mann aus dem Kleinbus die Autobahn überquert hat, wird von der Polizei erhoben und ist noch unbekannt."