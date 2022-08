Mostviertel Craft Veranstaltungsreihe kam bestens an

Werbung

Mit einem lauten Glockenschlag eröffnet Schlagzeuger Klaus Zalud am Donnerstagabend „zum gemeinsamen Jazzgebet“ beim Genussbauernhof Distelberger.

„Ein kurzzeitiger, aber heftiger Schauer hat unsere Proben vorab unterbrochen. Die kühle Brise während des Konzerts hat der gemütlichen und stimmungsvollen Atmosphäre keinen Abbruch getan“, betont Johnny Leonhartsberger.

Die Werte der Kulturlandschaft und der Kulturgüter sollen im Fokus liegen.“ Maria Ettlinger Moststraßen-Geschäftsführerin

Dominik Fuss sprang kurzfristig als Ersatz ein und ergänzte mit fulminanten Trompeten-Einlagen die Formation „J@zz.at“ mit Perfektion.

Drei der „geplanten 17 Zugaben“, der gefühlsbetonte Querflöten-Einspieler von Saxophonist der Band, Johnny Leonhartsberger, und improvisierte Einlagen krönten das funkige Jazzkonzert, das komplett ausverkauft war.

Bei guter Heurigenjause, ausreichend erfrischender Flüssigkeit und dem energiegeladenen, stürmischen Konzert von „J@zz.at“ ging somit die letzte Veranstaltung der Mostviertel Craft Veranstaltungsreihe über die Bühne.

„Diese lokalen Veranstaltungen werden abgehalten, um auch eine jüngere Zielgruppe anzusprechen und für das Thema Regionalität zu sensibilisieren. Zudem werden neue Mostviertel Craft-Produkte präsentiert und heimische Manufakturen, Produzenten und Gastronomen unterstützt“, sagt Toni Distelberger.

Die Craft-Veranstaltungen sind sowohl bei den Teilnehmern als auch bei den Besuchern sehr gut angekommen. Die Mostviertel Craft-Veranstaltungsreihe ist somit für nächstes Jahr wieder angedacht. „Wir hoffen, dass wieder zahlreiche teilnehmende Betriebe tolle Mostviertel Craft-Eventkonzepte anbieten werden“, erwähnt Maria Ettlinger, Geschäftsführung und LEADER-Management Region Tourismusverband Moststraße.

Die Moststraße unterstützte die teilnehmenden Moststraße-Mitgliedsbetriebe durch Bewerbung, Organisation und durch ein Vernetzen der Unternehmen und Interessierte.

Doris Farthofer mixte im Juni in der Mostelleria in Öhling sommerliche, regionale Cocktails und bekräftigt die Mostviertel Craft-Veranstaltungen: „Sogar am nächsten Tag kamen die Rückmeldungen, dass wir das zukünftig monatlich machen sollen.“

