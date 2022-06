Bezirk Amstetten: Motorräder, Akku-Werkzeug und Parfum gestohlen

Werbung VOEST Anzeige „Hier zählt vor allem der Mensch“

In der Zeit zwischen 3. und 6. Juni verschafften sich unbekannte Täter auf einem Firmengelände in Aschbach Markt durch Schlossstich Zugang zu insgesamt vier dort abgestellten Fahrzeugen. Sie stahlen akkubetriebene Geräte der Marken Bosch und Hilti, die sich in den Wägen befanden.

In der Nacht von 5. auf 6. Juni wurde in Aschbach auch noch ein Kastenwagen einer anderen Firma aufgebrochen. Die Täter entwendeten ebenfalls einen Akku-Bohrhammer und einen Akkuschrauber.

In Strengberg hebelten Ganoven in der Nacht von 5. auf 6. Juni bei einem Motorradgeschäft die Sicherheitsglasscheibe eines Schaufensters aus, das dabei zu Bruch ging. So verschafften sich die Einbrecher Zutritt zum Schauraum und stahlen ein Motorfahrrad und zwei Motorräder. Die Fahrzeuge wurden vermutlich auf einen Anhänger verladen und abtransportiert.

Von Einbrechern heimgesucht wurde in der Nacht von 5. auf 6. Juni auch eine Pizzeria in Erla. Die Täter brachen ein nordwestlich gelegenes Fenster des Lokals auf und gelangten so ins Innere. Sie durchsuchten das Büro und stahlen Bargeld sowie sechs Flaschen Parfum.

