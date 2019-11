Eine Wachablöse erfolgte bei der Generalversammlung des Vereines „Die Bäuerinnen des Bezirkes Amstetten“ am 15. November im Schloss Hotel Zeillern. Renate Haimberger löste die St. Valentinerin Leopoldine Hochmeister als Bezirksbäuerin ab. Sie und der neue Vorstand wurden von den Delegierten einstimmig gewählt.

Hochmeister gab einen Überblick über ihre Amtszeit. In den letzten 15 Jahren habe man in den Bereichen Aus- und Weiterbildung, bei der sozialen Absicherung und Gleichstellung der Bäuerinnen aber auch bei der Professionalisierung der betrieblichen Dienstleistungen sowie beim Imageaufbau wichtige Erfolge für den ländlichen Raum erzielt. „Wir Bäuerinnen zeigen seit jeher, dass wir wissen, was wir wollen und worauf es tatsächlich ankommt. Wir verfolgen unsere Ziele mit Wissen und Herz“, sagte Hochmeister. Landtagsabgeordneter und Bezirksbauernbundobmann Anton Kasser dankte Hochmeister für ihren Einsatz und wünschte der neuen Bezirksbäuerin viel Schaffenskraft.

Bezirksbauernkammerobmann Josef Aigner sagte Haimberger und den 3.500 Bäuerinnen im Bezirk die bestmögliche Unterstützung durch die Kammer zu.

Renate Haimberger erklärte in ihrer Antrittsansprache, dass sie den Weg ihrer Vorgängerin fortsetzen wolle. „Wir Bäuerinnen können zu Recht stolz auf unsere Arbeit sein und darauf, was wir schon geschafft haben“, erklärte sie. Von den Konsumenten wünscht sich Haimberger noch mehr Akzeptanz der heimischen Produkte.

Mit einem Kabarett der Biberbacher Bäuerinnen Elfriede Beierleitner und Erni Leitner wurde der Bäuerinnentag beendet.