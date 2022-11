NÖN-Talenteshow: Zwei Talente auf Erfolgskurs

Beim Halbfinale im St. Pöltner Traisenpark schafften zwei Teilnehmerinnen aus dem Bezirk den Einzug ins große Finale. Paulina Steinlesberger aus Neuhofen an der Ybbs und Birgit Edermayer aus Amstetten.

Paulina Steinlesberger singt seit der Volksschule, wo sie bereits ihre eigenen Kinderlieder kreierte. Sie hat sich selbst das Klavierspielen beigebracht und spielt Gitarre und Schlagzeug. „Obwohl ich bei der Halbfinal-Show etwas kränkelte und meine Stimme angekratzt war, ist der Auftritt gut verlaufen. Mit ausreichend Milch und Honig werde ich meine Stimmbänder verwöhnen und mich bis zum Auftritt etwas schonen“, ist Paulina gespannt auf das Finale.

Birgit Edermayer tanzt seit über sechs Jahren Poledance. Außerdem ist sie Trainerin bei den Pole Angels in Amstetten und bietet seit einem Jahr Kurse an. Mit ihrer Teilnahme an der NÖN Castingshow möchte sie mit den Klischees über Poledance aufräumen. „Poledance ist ein Ganzkörpertraining und eignet sich, um das Körperbewusstsein zu stärken und zum Kraft- und Muskelaufbau für alle Altersgruppen“, betont sie. Für die finale Veranstaltung in Tulln habe sie bereits einen spektakulären Auftritt geplant. „Wenn es zeitlich möglich ist, trainiere ich dafür jetzt fast jeden Tag mehrere Stunden. Die Zuseher dürfen sich auf ein großes Finale freuen“, zeigt sich auch Birgit über die weitere Teilnahme erfreut. Paulina und Birgit treten beim Finale gegen die vier weiteren Finalisten und die Sieger aus dem Wald- und Weinviertel an. Das Finale findet am Freitag, 18. November, um 19.30 Uhr im Tullner Atrium statt. Fans können wieder für seinen oder ihren Favoriten voten.

