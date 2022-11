Obstbaumaktion: 3.000 Bäume bestellt

Die Obstbaumaktion, organisiert über die LEADER-Region Tourismusverband Moststraße, konnte auch heuer wieder mit einem beachtlichen Ergebnis erfolgreich abgeschlossen werden: 3.000 Hochstamm-Obstbäume wurden von hunderten Personen über die Plattform gockl.at geordert und in den Ausgabestellen bereits ausgegeben. Seit 2015 ziehen dabei zahlreiche Kooperationspartner und -partnerinnen aus dem westlichen Niederösterreich an einem Strang. Der langjährige Erfolg der Aktion ist auch der Grund warum die vier Sponsoren NÖ Versicherung, Paumann Landtechnik, Austria Juice und Raiffeisenbank Region Amstetten dieses Projekt großzügig unterstützen. „Unsere Sponsoren machen das Projekt in dieser Form überhaupt erst möglich und dafür bedanken wir uns ganz herzlich“, sagt Obfrau der LEADER-Region Tourismusverband Moststraße Michaela Hinterholzer.

Für all jene, die es heuer nicht mehr rechtzeitig zu einer Bestellung geschafft haben, gibt es gute Nachrichten: Die Obstbaumaktion wird auch 2023 wieder durchgeführt. Bis dahin gibt es die Möglichkeit, sich auf www.mostwiki.at/sorten über die verschiedenen Obstsorten ausführlich zu informieren. Sortenbeschreibungen mit Herkunft, Erkennungsmerkmale, Erntereife, Haltbarkeit und Verwendung helfen dabei, den passenden Obstbaum für das Jahr 2023 auszusuchen.

