Einen Triumph TR3 und einen Volvo P1800 im Wert von 65.000 Euro ließ ein 53-Jähriger aus St. Georgen am Ybbsfelde mitgehen. In einem Prozess am Landesgericht in St. Pölten fasste der Langfinger dafür gesiebte Luft aus. Richterin Alexandra Glösl verurteilte den bereits vorbestraften Mann zu zwei Jahren hinter schwedischen Gardinen. Freigesprochen von schwerem Diebstahl wurde hingegen ein mitangeklagter Amstettner (33).

Wie berichtet, verschwand der Triumph TR3 im November letzten Jahres aus einer Autowerkstatt in Winklarn, der Volvo P1800 aus einer Garage in Berghof. Vor Gericht gestand der 53-Jährige die Diebstähle bereits am ersten Prozesstag. „Beim Volvo ist der Schlüssel gesteckt. Ich wollte ihn verkaufen, keiner hat ihn aber wollen. So habe ich ihn ins Waldviertel zu einem Bekannten gebracht“, erklärte er damals. Ein anonymer Anrufer brachte Ermittler dann auf seine Spur: Der 53-Jährige hatte einem Autohändler den Kultschweden zum Kauf angeboten und dieser wurde stutzig.

„Beim Volvo ist der Schlüssel gesteckt. Ich wollte ihn verkaufen, keiner hat ihn aber wollen.“

Der Beschuldigte über den Tathergang

Nicht geständig war hingegen der 33-Jährige. „Er ist Opfer einer Intrige“, meinte sein Verteidiger. Dass sein Mandant beim Abtransport des Triumphs mitgeholfen hat, gab dieser zwar zu, doch räumte er ein: „Für mich war das legal.“ Nach Befragung von Zeugen steht die Schuld des 33-Jährigen nicht fest. Sichergestellt wurde der britische Sportwagen übrigens bei einem Oldtimerclub in Radlberg (Bezirk St. Pölten).